T-Mobile US dépasse les attentes au 3e trimestre, le titre monte

Le numéro trois de la téléphonie mobile aux Etats-Unis a fait état au troisième trimestre de 774.000 nouveaux abonnés payant une facture mensuelle, contre +595.000 sur le même trimestre de 2017.

Le chiffre est nettement supérieur au consensus de la société de recherche Factset, qui attendait 628.000 nouveaux abonnés.

Le chiffre d'affaires a grimpé à 10,84 milliards de dollars (9,52 milliards d'euros), contre 10,02 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus Refinitiv de 10,72 milliards de dollars.

Le bénéfice net a augmenté à 795 millions de dollars (93 cents par action) contre 550 millions de dollars (63 cents par action) un an plus tôt.

Les analystes attendaient un bénéfice à 85 cents par action.

T-Mobile US attend le feu vert des régulateurs pour le rachat de Sprint, sur lequel il compte pour se rapprocher des deux leaders du marché américain que sont Verizon et AT&T

