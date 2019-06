T-Mobile US : le DOJ pourrait rejeter le projet avec Sprint

12/06/2019 | 13:04

Le titre T-Mobile US a perdu 1,6% hier à la Bourse de New York. Le repli pourrait bien se poursuivre aujourd'hui en raison de l'opposition de plusieurs Etats américains à la fusion entre T-Mobile US et Sprint. Le titre Sprint a perdu de son coté 6% à New York hier. Les Etats de New York et de la Californie ont déjà engagé une action en justice pour bloquer cette opération souligne ce matin Aurel BGC.



La FCC, le régulateur américain des télécoms, a déjà apporté son soutien pour le projet de fusion de T-Mobile et Sprint sous certaines conditions.



Cependant le DOJ, Département de la Justice des Etats Unis, doit également donner son accord pour la réalisation de cette opération. Selon Bloomberg, le DOJ pourrait rejeter ce projet. ' Si l'information se vérifie, alors le ministère de la justice s'opposerait à la FCC, ce qui est rarissime ' indique Aurel BGC. ' Le DOJ redoute de son côté une baisse de l'intensité concurrentielle ' rajoute Aurel BGC.



Le DOJ serait en effet beaucoup moins favorable à la réduction de 4 à 3 du nombre d'opérateurs nationaux aux Etats Unis souligne le bureau d'analyses. Le risque serait une hausse des prix pour les abonnés.



' Si le DOJ donne son feu vert, la fusion pourra avancer, mais elle sera soumise à des risques juridiques en raison de l'opposition des Etats américains ' rajoute Aurel BGC.



Les analyses d'Oddo pensent pour leur part que la fusion sera acceptée et ils sont surpris du peu de réaction au niveau de Deutsche Telekom (maison mère de T-Mobile). Le titre a gagné en effet que 0,8% sur la semaine.



' Le timing de la réponse du DOJ devrait être assez court ' précise Oddo.



