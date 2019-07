T-Mobile US : le Doj devrait bloquer le projet de fusion

19/07/2019 | 11:41

Le DOJ, Département de la Justice des Etats Unis, doit donner son accord pour la réalisation de la fusion entre T-Mobile US et Sprint. Mais il pourrait rejeter ce projet. Il serait en effet beaucoup moins favorable à la réduction de 4 à 3 du nombre d'opérateurs nationaux aux Etats Unis. Le risque serait une hausse des prix pour les abonnés.



La FCC, le régulateur américain des télécoms, a déjà apporté son soutien pour le projet de fusion de T-Mobile et Sprint sous certaines conditions.



Le Doj pourrait bloquer l'opération dès la semaine prochaine si les deux opérateurs ne prennent pas les mesures adéquates indique CNBC.



Les deux groupes ne parviennent pas à boucler la cession de certains actifs à DISH Network.



' Deutsche Telekom souhaiterait dénouer l'accord de MNVO (opérateur mobile virtuel) avec DISH si jamais ce dernier est racheté par un autre opérateur. Or, le Doj serait opposé à ces restrictions et promet d'intenter un procès pour bloquer la fusion si jamais ses conditions ne sont pas satisfaisantes ' explique ce matin Aurel BGC.



