T-Mobile : l'UE autorise l'acquisition de Tele2 NL

27/11/2018 | 18:22

La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Tele2 NL par T-Mobile NL. Elle est parvenue à la conclusion que la concentration ne soulèverait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen.



La décision de ce jour fait suite à un examen approfondi du projet d'acquisition de Tele2 NL par T-Mobile NL. L'opération envisagée devrait conduire à la fusion de T-Mobile NL, une filiale de Deutsche Telekom, et de Tele2 NL, une filiale de Tele2, respectivement troisième et quatrième plus grands opérateurs sur le marché de détail néerlandais des télécommunications mobiles. L'entité issue de la concentration continuerait d'occuper la troisième position sur le marché néerlandais, après KPN et VodafoneZiggo.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' L'accès à des services de télécommunication mobile de bonne qualité à des prix abordables est essentiel dans une société moderne. Au terme d'un examen approfondi du rôle spécifique de T-Mobile NL et de Tele2 NL, qui est un opérateur plus petit, sur le marché néerlandais de la téléphonie mobile au détail, notre enquête nous a permis de constater que l'acquisition envisagée ne modifierait pas sensiblement les prix ou la qualité des services de téléphonie mobile pour les consommateurs néerlandais.'



