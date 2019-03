TAG Immobilien AG : Timing opportun pour revenir à l'achat 06/03/2019 | 09:00 achat En cours

Cours d'entrée : 20.54€ | Objectif : 23€ | Stop : 20€ | Potentiel : 11.98% Le retour des cours à proximité de la borne basse d'un trading range confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières sur le titre TAG Immobilien AG.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23 €. Graphique TAG IMMOBILIEN AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 19.34 EUR.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Promotion immobilière résidentielle Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TAG IMMOBILIEN AG 3.57% 3 413 CHINA VANKE CO., LTD. --.--% 46 568 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND .. --.--% 25 039 VONOVIA 8.36% 25 005 DEUTSCHE WOHNEN 2.28% 16 467 VINGROUP JSC --.--% 15 796 GREENLAND HOLDINGS CORPORAT.. 18.49% 12 698 INVITATION HOMES INC 15.89% 11 878 GEMDALE CORPORATION 28.59% 7 717 LEG IMMOBILIEN 7.55% 7 043 RISESUN REAL ESTATE DEVELOP.. --.--% 6 342

Données financières (€) CA 2018 325 M EBIT 2018 489 M Résultat net 2018 425 M Dette 2018 2 283 M Rendement 2018 3,56% PER 2018 7,68 PER 2019 9,71 VE / CA 2018 16,3x VE / CA 2019 16,0x Capitalisation 3 021 M Prochain événement sur TAG IMMOBILIEN AG 06/03/19 Année 2018 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 21,1 € Ecart / Objectif Moyen 2,4% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Rolf Elgeti Chairman-Supervisory Board Claudia Hoyer Chief Operating Officer Martin Thiel Chief Financial Officer Lothar Maximilian Lanz Deputy Chairman-Supervisory Board Philipp K. Wagner Independent Member-Supervisory Board