Tailored Brands : cession d'une activité

19/08/2019 | 15:09

Tailored Brands fait part d'un accord pour la cession de son activité de vêtements corporatifs pour un total de 62 millions de dollars, dont 56 millions ont été reçus au moment de la signature et six millions sont différés au premier trimestre 2020.



Le groupe de distribution de vêtements masculins prévoit d'utiliser ces recettes pour réinvestir dans son activité. La transaction représente un multiple de 4,3 fois l'EBITDA ajusté de l'activité cédée pour l'exercice 2018.



Pour son deuxième trimestre, Tailored Brands prévoit de publier un chiffre d'affaires entre 787 et 789 millions de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté entre 78 et 80 cents, dépassant la fourchette cible présentée en juin dernier qui allait de 65 à 70 cents.



