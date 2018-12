TAISHO PHARMACEUTICAL : Le japonais Taisho va racheter Upsa à Bristol-Myers pour 1,6 milliard de dollars

La transaction, soumise aux approbations réglementaires, pourrait être conclue au premier semestre 2019.

Upsa est notamment connu pour les antalgiques Dafalgan et Efferalgan.

Taisho est le premier fabricant de médicaments sans ordonnance au Japon.

"Upsa est une entreprise solide et dynamique qui doit bénéficier des meilleures perspectives pour ses collaborateurs et pour son développement futur", a dit Giovanni Caforio, PDG de Bristol-Myers Squibb, cité dans un communiqué. "Taisho est un groupe expérimenté et fiable dont l'intérêt stratégique est de soutenir et de développer avec succès l'entreprise."

L'usine Upsa, créée en 1935 à Agen (Lot-et-Garonne), emploie aujourd'hui quelque 1.200 salariés en CDI et 200 CDD et intérimaires.

"Nous déplorons que cette annonce ait été effectuée en conférence téléphonique sans la présence physique de la direction UPSA d’Agen", a déclaré dans un communiqué l'intersyndicale, qui se contente à ce stade de prendre acte.

"Nous attendons début janvier pour avoir une vision du projet industriel et commercial plus précise. (...) Seul le projet définira l’avenir des emplois des salariés d’UPSA", ajoute-t-elle.

