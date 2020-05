Le taïwanais TSMC va construire une usine à 12 mds USD aux USA

Taipei (awp/afp) - Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC, grand fournisseur d'Apple, a annoncé vendredi qu'il allait investir 12 milliards de dollars dans une nouvelle usine aux Etats-Unis. La 2e implantation du groupe au pays de l'Oncle Sam créera des milliers d'emplois.

Il s'agit d'une victoire pour le président américain Donald Trump qui s'était fait le champion des emplois manufacturiers aux Etats-Unis pendant sa campagne. La construction de l'usine en Arizona devrait débuter en 2021. Le site doit commencer en 2024 la production de puces de 5 nanomètres, les plus petites et les plus rapides qui soient.

"Ce projet est d'une importance stratégique critique (...) pour permettre aux entreprises américaines leader de fabriquer aux Etats-Unis leurs produits utilisant des semi-conducteurs", a indiqué TSMC dans un communiqué. "TSMC salue le partenariat solide avec l'administration américaine et l'Etat d'Arizona sur ce projet."

Le groupe affirme que l'usine générera 1600 emplois, et des milliers d'autres via les sous-traitants, et sortira 20.000 plaquettes de semi-conducteur par mois. Fondé en 1987 par Morris Chang, l'un des industriels les plus respectés de Taïwan, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) produit notamment des puces pour les iPhones du géant américain de l'informatique Apple.

Plus récemment, l'entreprise a investi le champ de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies. M. Trump a à coeur de réduire la dépendance de son pays à l'égard de l'Asie, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, et ce en raison des tensions avec la Chine. La plupart des sites de production de TSMC se trouvent à Taïwan. L'usine d'Arizona sera la seconde du groupe aux Etats-Unis.

TSMC dit avoir reçu un soutien du gouvernement américain et de l'Etat d'Arizona, sans en donner les détails. Il n'a pas non plus dit où le site serait construit. Autre géant taïwanais de l'électronique, Fowconn avait annoncé en 2017 un projet d'une gigantesque usine dans le Wisconsin. M. Trump avait personnellement embrassé ce projet en étant présent au lancement du chantier en juin 2018.

afp/vj