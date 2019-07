COR-TSMC anticipe un solide S2 grâce au développement de la 5G

TSMC, premier sous-traitant mondial du secteur des semi-conducteurs, s'attend a une amélioration de ses résultats au second semestre grâce au développement de la 5G.

Le groupe taïwanais, qui compte Apple, Qualcomm et Huawei parmi ses clients, a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net en repli de 7% à 66,76 milliards de dollars de Taïwan (1,91 milliard d'euros), mais légèrement supérieur au consensus Refinitiv (65,92 milliards).

Les ventes ont progressé de 3,3% à 241 milliards de dollars taïwanais, mais exprimées en dollars américains elles ont baissé de 1,4% à 7,75 milliards de dollars (6,79 milliards d'euros), en ligne avec les prévisions du groupe et le consensus.

Le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 35 et 37% au troisième trimestre contre 36,6% un an plus tôt.

(Yimou Lee; Claude Chendjou pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)