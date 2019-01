STMicroelectronics pessimiste pour le démarrage de 2019

Le fabricant de semi-conducteurs a dit jeudi prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 2,1 milliards de dollars en début d'année, en baisse de 20,7% par rapport au trimestre précédent, ce qui risque d'alimenter les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale de composants pour smartphones.

Son concurrent Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) avait déjà sonné l'alarme la semaine dernière en pronostiquant une baisse sans précédent depuis dix ans de ses ventes au premier trimestre. [L8N1ZO0TD]

Et ASML, le fournisseur néerlandais de systèmes de gravure, a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 serait inférieur à celui de la même période de 2018 en raison du report de commandes de certains clients du premier au second semestre.

Dans un communiqué, le nouveau PDG du fabricant européen Jean-Marc Chéry évoque "l'impact combiné d'une dynamique défavorable accrue dans certains marchés finaux que nous servons, en plus de la saisonnalité habituelle du premier trimestre".

Le fabricant compte parmi ses grands clients le géant californien Apple qui a jeté un froid sur les marchés en abaissant sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice décalé.

Le groupe franco-italien pourrait donner davantage de précisions sur ses perspectives à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les analystes à partir de 08h30 GMT.

STMicro prévoit également pour le premier trimestre une marge brute d'environ 39,0% à comparer 40,0% au quatrième trimestre de 2018, marqué par une hausse des ventes inférieure à la prévision de la société.

Le chiffre d'affaires net de STMicro a progressé de 5,0% en fin d'année 2018 pour atteindre 2,65 milliards de dollars, contre une augmentation de 5,7% anticipée, pénalisé par la baisse des ventes de microcontrôleurs.

Sur l'ensemble de 2018, STMicroelectronics affiche un chiffre d'affaires net en progression de 15,8% à 9,66 milliards de dollars tandis que son résultat d'exploitation a progressé de 39,3% à 1,40 milliard, en ligne avec les attentes du marché, selon un consensus compilé par Infront.

"Pour l'exercice 2019, nos principaux objectifs sont de continuer à faire mieux que le marché que nous servons, d'équilibrer nos activités entre nos différents segments de marchés et applications, et d'exécuter nos programmes stratégiques en matière de technologie, de R&D et de production", souligne Jean-Marc Chéry dans le communiqué.

La société prévoit d'investir entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars cette année.

(Gwénaëlle Barzic et Mathieu Rosemain, édité par Benoît Van Overstraeten)