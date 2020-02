TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE : anticipe un BPA ajusté et des revenus inférieurs au consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Take-Two Interactive Software a publié un bénéfice net de 163,6 millions de dollars au titre de son troisième trimestre fiscal de l'exercice 2020. Le BPA ajusté ressort à 1,43 dollar contre 1,57 dollar au trimestre fiscal équivalent de l'exercice 2019. Le consensus tablait sur 1,33 dollar. L'éditeur de jeux vidéos prévoit en revanche un BPA ajusté de 0,92 à 1,12 dollar et un chiffre d'affaires de 635 à 685 millions de dollars au quatrième trimestre. Ces prévisions sont en dessous des consensus FactSet, respectivement de 1,36 dollar par action et de 677 millions de dollars.La société a déclaré un ''net bookings'' de 888,2 millions de dollars alors que les analystes anticipaient 920 millions de dollars.Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 930,1 millions de dollars, légèrement inférieur à l'estimation des analystes de 932 millions de dollars, contre 1,25 milliard de dollars un an auparavant.