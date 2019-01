Take Two Interactive Software : TWO INTERACTIVE verse 1,1 milliard de dollars à la NBA

Données financières ($) CA 2019 2 969 M EBIT 2019 702 M Résultat net 2019 286 M Trésorerie 2019 2 063 M Rendement 2019 - PER 2019 44,22 PER 2020 32,98 VE / CA 2019 3,33x VE / CA 2020 3,27x Capitalisation 11 954 M Graphique TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 143 $ Ecart / Objectif Moyen 36% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Strauss H. Zelnick Chairman & Chief Executive Officer Karl Slatoff President Lainie Goldstein Chief Financial & Accounting Officer Jon J. Moses Independent Director Michael Dornemann Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 5.92% 11 954 HASBRO 6.98% 10 942 UBISOFT ENTERTAINMENT 8.12% 9 878 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC -1.67% 9 611 MATTEL 22.62% 4 263 CD PROJEKT SA 13.55% 4 102