Take-Two : en repli mais des chiffres supérieurs aux attentes

21/05/2020 | 17:41

Le titre est en repli de plus de 1% malgré l'annonce de ses résultats. Take-Two Interactive a publié mercredi soir un bénéfice net plus que doublé (+116%) à 122,7 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 1,07 dollar par action, un BPA supérieur de près de 20 cents à l'estimation moyenne des analystes.



L'éditeur de jeux vidéo -exploitant par exemple les franchises Grand Theft Auto et Red Dead- a vu ses revenus s'accroitre de 41% à 760,5 millions de dollars, avec notamment une progression de 54% de ses revenus par voie numérique (83% du total).



WedBush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Take-Two Interactive avec un objectif de cours relevé de 131 à 170 dollars, au lendemain de la publication par l'éditeur de jeux vidéo de résultats facilement supérieurs aux attentes.



'Take-Two a régulièrement apporté du potentiel de hausse pour les attentes et nous voyons du potentiel à long terme significatif lié à ses projets de sorties, en dépit d'une visibilité limitée à court terme', estime le broker.



