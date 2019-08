Take-Two : relèvement des objectifs annuels

06/08/2019 | 09:17

A l'occasion de ses trimestriels, Take-Two Interactive indique relever ses objectifs pour son exercice 2019-20, visant désormais un BPA entre 3,71 et 3,96 dollars, et des revenus nets entre 2,83 et 2,93 milliards.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, l'éditeur de jeux vidéo a vu son BPA baisser d'un tiers à 41 cents, mais le marché attendait en moyenne un BPA dix fois moindre, tandis que ses revenus nets ont grimpé de 39% à 540,5 millions de dollars.



'Notre croissance significative a été tirée par la performance de Grand Theft Auto Online et Grand Theft Auto V, NBA 2K19, la franchise Borderlands, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online', explique le PDG Strauss Zelnick.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.