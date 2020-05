Forums > Forum Take-Two Interactive Softw

votre avis ! un ami ma parlé de celle la !! juste pour avoir un avis sur les fondamentale ! le technique je le vois bien !! merci à la communauté !!



faber participe à cette discussion BelgInvest - merci de vos nombreuse réponse !! heureusement que y a pas que ici ! faber - salut ludo j a vais pas vu



bon pour faire concis , c est comme UBI, memes incertitudes pour 2010

risque d etat vegetatif en attendant des jours meilleurs

voili BelgInvest - MERCI FABER !! t'as rien de plus élaboré , toi qui pêche toujours des infos confidentielles !



bon week-end ! faber - si, j ai lu une pige complete il y a peu fo que je la retrouve, elle date de la veille de la publication des données UBI et de tete, pas brillant du tout non plus.

je recherche et te passe la pige tantot faber - bon archive non retrouvée cependant d une etude fraiche Baissier Cours d'entrée : 9.99 de fin fevrier , il ressort que la chienlit continue

en janvier le marché US perd 13% ( 12% SOFT et 21% hard)

chute des vt de hard laissant augurer une baisse en cascade des ventes de soft.



chute alors que les catalogues sont jugés bien fournis.



Fevrier est attendu aussi en baisse



tout editeurs confondus, marché du soft prevu a MOINS 5% en 2010 ( contre -2% estimes en janvier).



le support de 8 ne devrait pas resister longtemps dans ces conditions,

et pour se consoler ( lol , jeu de mots, jeux de vilots) UBI pas de quartier non plus, je la vois sans pb à 6,5 pour tres bientot. Voir les 5 réponses précédentes BelgInvest - merci !!!





