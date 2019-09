Takeda Pharmaceutical : De nouvelles données présentées au World Sleep Congress démontrent les premiers signes d'efficacité du TAK-925, un agoniste sélectif des récepteurs de l'orexine de type 2 (OX2R), chez des patients atteints de narcolepsie de type 1

− Une première étude de validation de principe a montré que le TAK-925 était bien toléré chez les patients atteints de narcolepsie de type 1 et qu'il accroissait l'éveil en comparaison au placebo

− Une deuxième étude de phase 1 chez des adultes en bonne santé privés de sommeil a démontré que le TAK-925 était bien toléré et qu'il augmentait l'éveil la nuit comparativement au placebo

− TAK-994, un agoniste sélectif oral de l'OX2R, réduit les symptômes de narcolepsie chez les modèles murins narcoleptiques et progresse dans les études de Phase 1

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") a annoncé les résultats d'une étude clinique de validation de principe de Phase 1 du nouveau composé expérimental TAK-925, un agoniste sélectif du récepteur de l'orexine de type 2 (OX2R), chez des patients atteints de narcolepsie de type 1 (NT1). La société a également présenté des données sur les effets du TAK-925 chez des adultes en bonne santé privés de sommeil. Ces études ont évalué l'innocuité, la tolérance et les effets pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du TAK-925 au cours d'une seule administration intraveineuse de 9 heures. Dans les deux études, le TAK-925 a été bien toléré à toutes les doses testées. Ces études ont été présentées pour la première fois au Congrès biennal World Sleep 2019 à Vancouver, Canada.

"La narcolepsie de type 1 est une maladie débilitante qui se caractérise par une somnolence diurne excessive et une perte soudaine de tonus musculaire lorsqu'une personne est éveillée, aussi appelée cataplexie," explique le Dr Makoto Honda, chef du projet Troubles du sommeil, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science.*" On a véritablement besoin de traitements plus efficaces chez les patients souffrant du NT1, car cette maladie est causée par une diminution des neurones à orexines dans le cerveau. Ces résultats suggèrent que l'utilisation d'un agoniste sélectif de l'OX2R pourrait être une approche efficace pour traiter la somnolence diurne excessive liée au NT1."

Chez les personnes atteintes du NT1, le TAK-925 a montré une augmentation de l'état de veille par rapport au placebo. Au total, 14 participants à l'étude NT1 ont été recrutés dans trois cohortes de doses séquentielles pour évaluer l'effet du TAK-925 sur les paramètres pharmacodynamiques exploratoires. Dans chaque cohorte, l'évaluation a été menée de façon aléatoire, à double insu, contrôlée par placebo et à double sens.

Les résultats pharmacodynamiques chez les patients atteints de NT1 comprenaient i) la latence du sommeil dans le test de maintien de l'éveil (TME), d'une durée de 40 minutes (min), effectué quatre fois à intervalles de deux heures pendant la perfusion de neuf heures de TAK-925 ou placebo et ii) l'échelle de somnolence du Karolinska, effectuée toutes les heures avant et durant la perfusion. La latence moyenne du sommeil en TEM était de 2,9 min pour le placebo (N = 13), 22,4 min pour le TAK-925 à 5 mg (N = 6), 37,6 min pour le TAK-925 à 11,2 mg (N = 4) et 40 min pour le TAK-925 à 44,8 mg (N = 4). Les résultats de l'échelle de somnolence du Karolinska corroborent ceux obtenus sur le TME pour le temps d'endormissement ; les participants ont rapporté des scores de somnolence plus faibles pendant la perfusion de TAK-925 qu'avec le placebo.

Chez les adultes en bonne santé privés de sommeil, le TAK-925 maintient efficacement l'éveil la nuit. Cette étude a été menée sous la forme d'une étude croisée à centre unique, randomisée, à double insu, contrôlée par placebo et active, auprès de 20 hommes adultes en bonne santé privés de sommeil. L'objectif principal était la latence du sommeil sur le TME. La latence moyenne du sommeil dans le TME était de 8,6 min pour le placebo (N = 20), 25,4 min pour le TAK-925 à 44 mg (N = 18) et 38,8 min pour le TAK-925 à 112 mg (N = 18). Les résultats de l'échelle de somnolence du Karolinska reflétaient généralement les résultats obtenus avec le TME.

"L'orexine a été identifiée comme un régulateur principal des états d'éveil et de sommeil, et ces premiers résultats démontrent qu'un agoniste de l'OX2R peut réduire la somnolence diurne dans le NT1, où il y a perte d'orexine, " a déclaré Deborah Hartman, PhD, responsable du programme mondial, Takeda Neuroscience." Ce qui est tout aussi prometteur est que nous avons également observé des effets favorisant le réveil chez des individus en bonne santé, qui sont présumés avoir des niveaux normaux d'orexine. Nous sommes encouragés par les résultats de ces premières études et nous explorons la possibilité d'effectuer d'autres études cliniques sur les agonistes sélectifs de l'OX2R dans le NT1 et d'autres troubles caractérisés par une somnolence diurne excessive, comme la narcolepsie de type 2 et les hypersomnies idiopathiques, ainsi que comme traitement possible pour une somnolence diurne excessive résiduelle dans l'apnée obstructive du sommeil."

Takeda a également présenté des données précliniques sur le TAK-994, un agoniste sélectif oral de l'OX2R actuellement en études cliniques de Phase 1, sur deux posters au World Sleep Congress. Chez deux modèles murins de narcolepsie, le TAK-994 a augmenté l'éveil pendant la phase active et a supprimé les épisodes de cataplexie.

"Nous aspirons à aider à rétablir une vie plus équilibrée pour toutes les personnes atteintes de NT1 et d'autres troubles du sommeil et de l'éveil," a déclaré Emiliangelo Ratti, responsable mondial pour Takeda Neuroscience. " Takeda poursuit activement de multiples approches pour mieux comprendre le potentiel thérapeutique des agonistes de l'OX2R dans une série d'indications. Nous continuerons d'établir des partenariats solides avec les communautés scientifique, médicale et des patients afin de maintenir notre concentration sur la recherche et le développement de thérapies transformatrices."

Le TAK-925 a été désigné Sakigake par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être social du Japon, ainsi que comme traitement révolutionnaire et médicament orphelin par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux.

Takeda tient à remercier tous les participants à l'étude qui se sont inscrits à ces études cliniques pionnières. Pour de plus amples renseignements sur le programme de développement de l'orexine de Takeda et les études cliniques à venir sur le TAK-925 et le TAK-994, veuillez consulter le site http://www.ox2rsparkleprogram.com.

*Dr Honda était un médecin référant pour l'étude NT1 et est sous contrat avec Takeda en tant que consultant.

À propos du Congrès biennal de World Sleep 2019

World Sleep 2019 est un forum mondial de professionnels du sommeil axé sur l'avancement de la pensée médicale et scientifique dans la recherche sur le sommeil. Le congrès a eu lieu à Vancouver, au Canada, du 20 au 25 septembre 2019. Il réunit quelques 3 500 professionnels du sommeil de plus de 76 pays pour faire progresser la santé du sommeil dans le monde entier et présente le contenu scientifique le plus pointu dans le domaine de la médecine du sommeil et de la recherche. World Sleep 2019 est organisé par la World Sleep Society (fondée par l'Association mondiale de la médecine du sommeil et la World Sleep Federation) et a été hébergée par la Canadian Sleep Society.

À propos de la narcolepsie de type 1 (NT1)

La narcolepsie est une maladie neurologique chronique qui affecte la capacité du cerveau à réguler le cycle veille-sommeil, et on estime qu'elle touche environ trois millions de personnes dans le monde et environ 200 000 aux États-Unis.1 La narcolepsie de type 1, également connue sous le nom de narcolepsie avec cataplexie, se caractérise par la perte des neurones producteurs d'orexine, ce qui entraîne une multitude de symptômes dont la somnolence diurne excessive et une cataplexie, une perte soudaine du contrôle musculaire provoquée par une émotion forte.

À propos du TAK-925 et du TAK-994

TAK-925 et TAK-994 sont de nouveaux agonistes OX2R sélectifs de petites molécules découverts dans les laboratoires de recherche de Takeda à Shonan, au Japon. Le TAK-925 et le TAK-994 font actuellement l'objet d'études cliniques de Phase 1.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d’offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, gastroentérologie (GI), maladies rares et neurosciences. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Nos employés sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse et tout matériel distribué dans le cadre du présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, des croyances ou des opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d'exploitation, y compris des estimations, prévisions, objectifs et plans concernant Takeda. Sans s'y limiter, les énoncés prospectifs comprennent souvent des mots tels que "cible, planifie, croit, espère, continue, attend, vise, entend, assure, peut, devrait, voudrait, pourrait, prévoit, estime, projette" ou des mots ou des expressions de substance semblable ou leur négation. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur les hypothèses et les croyances actuelles de Takeda à la lumière de l'information dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs ne représentent aucune garantie de la part de Takeda ou de sa direction quant au rendement futur et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris, sans s'y limiter : la conjoncture économique entourant les activités de Takeda, y compris la conjoncture économique générale au Japon, aux États-Unis et à l'échelle mondiale ; les pressions et l'évolution de la concurrence ; les lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les variations des taux de change ; des allégations ou des préoccupations concernant l'innocuité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; et l'intégration après la fusion avec des sociétés acquises, dont l'une ou l'autre pourrait faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations ou la situation financière réels de Takeda diffèrent sensiblement des résultats, rendements, réalisations ou situations financières futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Pour de plus amples renseignements sur ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'influer sur les résultats, le rendement, les réalisations ou la situation financière de Takeda, voir la rubrique "Item 3. Key Information—D. Risk Factors" dans le plus récent rapport annuel de Takeda sur formulaire 20-F et dans nos autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Ni Takeda ni sa direction ne donnent l'assurance que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se révéleront exactes, et les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement des attentes. Les personnes qui reçoivent ce communiqué de presse ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ou tout autre énoncé prospectif qu'elle pourrait faire, sauf si requis par la loi ou les règles de la bourse. Le rendement passé n'est pas un indicateur des résultats futurs et les résultats de Takeda dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas être indicatifs des résultats futurs de Takeda et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection de ces résultats.

