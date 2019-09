Takeda Pharmaceutical : est reconnue dans l'indice Dow Jones Sustainability World Index 2019

Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) a annoncé aujourd’hui qu’elle figurait désormais dans l’indice Dow Jones Sustainability World Index 2019, réalisant plus du double de la note moyenne globale du secteur. En outre, Takeda a été nommée pour la 10e année consécutive dans l’indice Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index. Les indices de durabilité Dow Jones sont une indication indépendante de la forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) d’une société.

« L’engagement de Takeda à créer et à préserver de la valeur par le biais d’initiatives environnementales, sociales et de gouvernance constitue une partie importante de notre rôle en tant que leader biopharmaceutique mondial centré sur les patients et fondé sur les valeurs », a déclaré Christophe Weber, PDG. « Nous comprenons l’importance des pratiques commerciales durables et nous sommes fiers que Takeda soit reconnue pour son impact global et son engagement à long terme en faveur de la construction d’un avenir meilleur. »

Le score obtenu par Takeda en termes de durabilité représente plus du double de la note moyenne obtenue par les autres entreprises de l’industrie pharmaceutique. Ses excellents résultats en termes de stratégie climatique et d’écoefficience démontrent l’efficacité de l’approche de Takeda, qui a mis en place un programme environnemental proactif axé sur la réduction des impacts environnementaux afin de produire des avantages économiques tangibles. Takeda a également enregistré une croissance à deux chiffres de son score d’accès aux médicaments - soit plus du triple par rapport à la moyenne du secteur - grâce à ses stratégies visant à renforcer les systèmes de soins de santé en évolution et à supprimer les obstacles limitant l’accès des patients.

Outre l’indice mondial Dow Jones et l’indice Dow Jones pour la région Asie Pacifique, Takeda a été sélectionnée dans le cadre de plusieurs indices et reconnaissances de référence liés à l’ESG :

Nom de l’

indice ou du classement Entreprise/

Organisation Pays Historique d’

inclusion Indice FTSE4Good Developed FTSE Russell Royaume-Uni 15e année consécutive Indice MSCI ESG Leaders MSCI États-Unis 10e année consécutive Ethibel EXCELLENCE Investment

Register Forum Ethibel BEL Depuis juillet 2017 Prime Status ISS-Oekom GER 2e année consécutive Industry Mover Sustainability Yearbook

Award 2019 RobecoSAM CHE Depuis février 2019 Indice Global 100 Most Sustainable

Corporations in the World Corporate Knights CND 4e année consécutive

