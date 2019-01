Takeda Pharmaceutical : finalise l'acquisition de Shire, devenant un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de Shire plc (« Shire »), devenant ainsi un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon.

Takeda, pourvu désormais d’une empreinte géographique attrayante et étendue occupe une position dominante au Japon et aux États-Unis, fournissant ses médicaments ultra innovants à environ 80 pays/régions grâce à des employés dévoués dans le monde entier. Les initiatives R&D de Takeda sont axées sur ses quatre domaines thérapeutiques de l’oncologie, la gastroentérologie (GI), les neurosciences et les maladies rares, avec un investissement en R&D ciblé, également consacré aux thérapies dérivées du plasma (TDP) et aux vaccins. Le moteur R&D renforcé et ultra innovant de Takeda permet à la société de bénéficier d’un pipeline plus global, robuste et de modalités diverses, et de focaliser ses efforts sur une innovation révolutionnaire. Le chiffre d’affaires annuel combiné de la société, qui dépasse les 30 milliards USD, est principalement dérivé des domaines commerciaux clés de l’oncologie, de la GI, des neurosciences, des maladies rares et des TDP.

« Nous sommes ravis que l’acquisition ait été approuvée par une très forte majorité de nos actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire de Takeda le 5 décembre 2018. Nous sommes également heureux d’avoir finalisé l’acquisition avec plusieurs mois d’avance, ce qui a été possible grâce au travail assidu de nos organisations respectives et à l’obtention rapide des autorisations règlementaires », a déclaré Christophe Weber, président-directeur général de Takeda. « Nous apprécions le soutien de nos employés, partenaires et actionnaires durant le processus. Ceci marque un moment significatif dans l’histoire de Takeda, qui ouvre la voie à une étape passionnante à l’heure où, forts d’une échelle et d’une empreinte géographique étendues, nous accélérons notre voyage de transformation, pour offrir des médicaments ultra innovants aux patients du monde entier. »

Et M. Weber d’ajouter, « L’exécution de notre intégration commence aujourd’hui, et nous sommes confiants quant à notre capacité à exécuter une intégration fluide, et ce, d’autant que le leadership de l’équipe de direction, expérimentée et diversifiée de Takeda a d’excellentes performances à son actif. Le modèle d’exploitation mis en place en septembre dernier a établi un cadre clair pour nos plans d’intégration, et notre équipe d’intégration met en œuvre son dévouement et ses compétences remarquables à la tête du processus ».

Afin de financer l’acquisition, Takeda a obtenu un financement garanti à des taux extrêmement compétitifs, ce qui a donné un taux d’intérêt combiné global de l’ordre de 2,3 % pour la dette totale de Takeda. La société est convaincue qu’elle conservera sa cote de crédit de catégorie investissement et qu’elle reviendra à un ratio dette nette/BAIIA de 2,0x ou moins, dans les trois à cinq années suivant la clôture.

M. Weber sera présent au Congrès sur les soins de santé, de J.P. Morgan à 15 h 30, heure normale du Pacifique, le 8 janvier 2019.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d’offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en traduisant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), neurosciences et maladies rares. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous mettons au défi les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Les employés de Takeda s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

