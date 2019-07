Takeda anticipe une perte annuelle moins importante qu'annoncé

Données financières (JPY) CA 2020 3 322 Mrd EBIT 2020 60 144 M Résultat net 2020 -193 602 M Dette 2020 4 363 Mrd Rendement 2020 4,92% PER 2020 -45,7x PER 2021 28,8x VE / CA2020 3,04x VE / CA2021 2,85x Capitalisation 5 729 Mrd Graphique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAKEDA PHARMACEUTICAL CO L Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 5 368,18 JPY Dernier Cours de Cloture 3 658,00 JPY Ecart / Objectif Haut 72,2% Ecart / Objectif Moyen 46,8% Ecart / Objectif Bas 23,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christophe Weber President, CEO & Representative Director Costa Saroukos Chief Financial Officer Andrew S. Plump Director, Chief Medical & Scientific Officer Yasuhiko Yamanaka Managing Director & Head-Globalization Masato Iwasaki Director & President-Japan Pharma Business Unit Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.05% 52 713 JOHNSON & JOHNSON 2.35% 353 176 ROCHE HOLDING LTD. 10.70% 231 444 ROCHE HOLDING 13.03% 231 444 PFIZER -11.13% 230 122 MERCK AND COMPANY 7.96% 212 382