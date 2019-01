Takeda : prend note de la décision du tribunal relative au concordat dans le cadre de l'acquisition de Shire plc

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UNE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DU DROIT APPLICABLE DANS LA JURIDICTION CONCERNÉE

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") prend note de l'annonce de Shire plc ("Shire") d'après laquelle la Royal Court of Jersey (le "Tribunal de Jersey") a approuvé aujourd'hui le plan d'arrangement (le "Concordat") en vertu duquel la proposition d'acquisition de Shire par Takeda (l'"Acquisition") est mise en œuvre.

Comme annoncé précédemment, il est prévu que le Concordat entre en vigueur et que la clôture de l'Acquisition se tienne le 8 janvier 2019, lorsqu'un exemplaire de l'ordonnance du Tribunal de Jersey sera remis au registre des sociétés à Jersey.

Aucune modification n'a été apportée à l'agenda prévu des principales étapes relatives au Concordat, telles que stipulées aux pages 1 à 3 du document publié par Shire le 12 novembre 2018 dans le cadre de l'Acquisition.

