Takeda Pharmaceutical : Après 18 mois d'un essai pivot de Phase 3, Takeda présente les données portant sur son candidat vaccin contre la dengue à l'occasion du 68e congrès annuel de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502 / NYSE:TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd’hui que les résultats actualisés de son essai pivot en cours de Phase 3 TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) portant sur son candidat vaccin contre la dengue (TAK-003) ont été présentés au 68e congrès annuel de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Les données présentées incluent une mise à jour sur l’efficacité globale du vaccin (EGV) et une évaluation officielle des critères d’évaluation secondaires par sérotype, statut sérologique au départ et gravité de la maladie (18 mois après la deuxième dose, qui a été administrée trois mois après la première dose). L’essai TIDES a satisfait à tous les critères d’évaluation secondaires pour lesquels il y avait un nombre suffisant de cas. Les résultats globaux d’efficacité et d’innocuité du vaccin de la deuxième partie de l’étude ont été généralement conformes aux données communiquées dans l’analyse du critère d’évaluation principal (l’EGV a été de 73,3 % [intervalle de confiance (IC) à 95 % : 66,5 % à 78,8 % ; p<0,001] dans l’analyse après 18 mois et l’efficacité du vaccin (EV) a été de 80,2 % (IC à 95 % : 73,3 % à 85,3 %) dans l’analyse du critère d’évaluation principal [12 mois après la deuxième dose]). L’analyse du critère d’évaluation principal (l’EGV) a été publiée récemment dans le New England Journal of Medicine 1, et elle démontre une protection contre la dengue confirmée par virologie (DCV) chez les enfants âgés de 4 à 16 ans, indépendamment d'une exposition antérieure à la dengue.

L'examen des critères d’évaluation secondaires a montré que l’EV contre la dengue ayant conduit à une hospitalisation a été de 90,4 % (IC à 95 % : 82,6 % à 94,7 % ; p<0,001) et que l’EV par rapport à la dengue hémorragique a été de 85,9 % (IC à 95 % : 31,9 % à 97,1 %) ; l’efficacité contre la DCV grave n’a pas pu être déterminée du fait d’un nombre insuffisant de cas (EV : 2,3 % [IC à 95 % : -977,5 % à 91,1 %). L'efficacité globale a été similaire chez les individus séropositifs et séronégatifs au départ (EV : 76,1 % [IC à 95 % : 68,5 % à 81,9 %] c./ EV : 66,2 % [IC à 95 % : 49,1 % à 77,5 %], respectivement). Les résultats d'efficacité ont varié en fonction des sérotypes individuels : L’EV a été de 69,8 % pour le sérotype 1 de la dengue (IC à 95 % : 54,8 % à 79,9 %), de 95,1 % pour le sérotype 2 de la dengue (IC à 95 % : 89,9 % à 97,6 %) et de 48,9 % pour le sérotype 3 de la dengue (IC à 95 % : 27,2 % à 64,1 %). Il y avait un nombre insuffisant de cas avec le sérotype 4 de la dengue pour pouvoir évaluer correctement l’efficacité à ce moment-là (EV : 51,0 % [IC à 95 % : -69,4 % à 85,8 %]). Les critères d'efficacité continueront d’être évalués tout au long de l'essai.

Les analyses des critères exploratoires en cas de DCV ont montré une EV similaire chez les individus séropositifs et séronégatifs pour le sérotype 1 de la dengue (EV : 72,0 % [IC à 95 % : 52,2 % à 83,6 %] c./ EV : 67,8 % [IC à 95 % : 40,3 % à 82,6 %]) et le sérotype 2 de la dengue (EV : 93,7 % [IC à 95 % : 86,1 % à 97,1 %] c./ EV : 98,1 % [IC à 95 % : 85,8 % à 99,7 %]). Pour le sérotype 3 de la dengue, l’EV chez les individus séropositifs a été de 61,8 % (IC à 95 % : 43,0 % à 74,4 %) et -68,2 % (IC à 95 % : -318,9 % à 32,4 %) chez les individus séronégatifs. L’EV contre le sérotype 3 de la dengue chez les individus séronégatifs a été peu concluant du point de vue statistique, mais suggère un manque d’efficacité. L’efficacité contre le sérotype 4 de la dengue n’a pas pu être déterminée du fait d’un nombre de cas limité. Le suivi prévu permettra de caractériser davantage la performance du candidat vaccin pour les sérotypes 3 et 4 de la dengue.

Conformément aux résultats précédents, le candidat vaccin contre la dengue de Takeda a été généralement bien toléré, et aucun risque de sécurité important n’a été observé à ce jour.

« Les données après 18 mois présentées au congrès de l’ASTMH améliorent notre compréhension de l’efficacité et de l’innocuité du candidat vaccin contre la dengue de Takeda », a déclaré Shibadas Biswal, D.M., directeur médical du développement clinique concernant la dengue chez Takeda, qui a présenté les données de TIDES au congrès de l’ASTMH. « Ces résultats sont encourageants et nous sommes particulièrement ravis de voir la régularité de l'efficacité globale par rapport à notre analyse après 12 mois, ainsi que l'efficacité globale chez les participants séronégatifs. Alors que des données supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le profil du TAK-003, en particulier contre le sérotype 3 chez les personnes séronégatives, nous constatons son potentiel à traiter les priorités clefs pour le contrôle de la dengue, y compris la protection des populations séronégatives et la prévention des hospitalisations. »

L’essai TIDES de Phase 3 est en cours, et il se poursuivra pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du candidat vaccin sur les sujets étudiés pendant une durée totale de quatre ans et demi. Le candidat vaccin contre la dengue de Takeda n’est à ce jour homologué dans aucun pays.

Au total, Takeda a fait deux présentations orales et neuf présentations d’affiches au congrès de l’ASTMH, dont des données pour son candidat vaccin contre le virus Zika issues de ZIK-101, un essai randomisé, contrôlé par placebo, en double aveugle de Phase 1 conçu pour évaluer l’innocuité et l’immunogénicité du candidat vaccin expérimental sur 240 sujets masculins et féminins âgés de 18 à 49 ans.2 L’essai de Phase 1 a également évalué des doses différentes pour appuyer la progression du candidat vaccin vers de futures études.2 Le programme de Takeda pour le virus Zika est soutenu par des fonds fédéraux de la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), qui fait partie du Bureau du secrétaire adjoint chargé de la préparation et de la réaction au sein du Ministère de la santé et des services sociaux des États-Unis.

À propos de l’essai TIDES (DEN-301) de Phase 3

L’essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo de Phase 3 TIDES évalue l’innocuité et l’efficacité de deux doses de TAK-003 dans le cadre de la prévention de la dengue symptomatique confirmée en laboratoire, quelle qu'en soit la gravité, et provoquée par n’importe lequel des quatre sérotypes du virus de la dengue chez les enfants et les adolescents.3 Les participants à l’étude ont été affectés de manière aléatoire pour recevoir 0,5 ml de TAK-003 ou un placebo par injection sous-cutanée les jours 1 et 90.3 L’étude est composée de trois parties. L’analyse du critère d’évaluation principal a évalué l’efficacité du vaccin (EV) et son innocuité durant une période de 15 mois après la première dose (12 mois après la deuxième dose).3 La deuxième partie de l’étude s’est poursuivie pendant six mois supplémentaires, dans le but d’achever l'examen des critères d’évaluation secondaires d’EV par sérotype, statut sérologique au départ et gravité de la maladie.3 La dernière partie de l’étude évalue l’EV et l’innocuité à long terme en effectuant un suivi des participants pendant trois années supplémentaires.3

L’essai se déroule sur des sites localisés dans des régions où la dengue est endémique en Amérique latine (Brésil, Colombie, Panama, République dominicaine et Nicaragua) et en Asie (Philippines, Thaïlande et Sri Lanka), où il existe des besoins non satisfaits en matière de prévention de la dengue et où la dengue grave est une cause majeure de maladie grave et de décès chez les enfants.3 Des échantillons de sang ont été collectés au début sur tous les individus participant à l’essai pour permettre une évaluation de l’innocuité et de l’efficacité en fonction du statut sérologique. Takeda et un comité d’experts indépendant de contrôle des données effectuent une surveillance active de l’innocuité de façon permanente.

À propos de TAK-003

Le candidat vaccin tétravalent contre la dengue de Takeda (TAK-003) est basé sur un virus de dengue de sérotype 2 vivant atténué, qui constitue " l'épine dorsale " génétique des quatre virus vaccinaux.4 Les données cliniques de Phases 1 et 2 chez les enfants et les adolescents ont montré que le TAK-003 induisait des réponses immunitaires contre les quatre sérotypes de dengue, chez les participants séropositifs et séronégatifs, et que le vaccin était généralement sûr et bien toléré.5,6,7,8

À propos de la dengue

La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement et c’est l'une des dix principales menaces pour la santé mondiale en 2019 selon l’Organisation Mondiale de la Santé.9,10 La dengue se transmet principalement par les moustiques Aedes aegypti et, dans une moindre mesure, par les moustiques Aedes albopictus. Elle est causée par l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue, chacun pouvant provoquer une fièvre de dengue ou une dengue grave.9 La prévalence des sérotypes individuels varie dans le temps mais aussi en fonction des zones géographiques, des pays, des régions et des saisons.9,11 La guérison d'une infection par un sérotype confère une immunité à vie contre ce sérotype seulement, et une exposition ultérieure à l'un des sérotypes restants est associée à un risque accru de maladie grave.9

La dengue peut provoquer des pandémies et des foyers sont observés dans les zones tropicales et subtropicales ; la maladie a par ailleurs récemment causé des flambées dans certaines parties de la zone continentale des États-Unis et de l’Europe.9,12,13 Environ la moitié de la planète vit aujourd'hui sous la menace de la dengue, et on estime que cette maladie provoque 390 millions d'infections et 20 000 décès dans le monde chaque année.8,14 Le virus de la dengue peut infecter des personnes de tous âges et c’est l'une des principales causes de maladie grave chez les enfants dans certains pays d'Amérique latine et d'Asie.9

Engagement de Takeda en matière de vaccins

Les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès chaque année et ont transformé la santé publique mondiale.15 Au cours des 70 dernières années, Takeda a fourni des vaccins pour protéger la santé de la population japonaise. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Takeda dans le domaine des vaccins a recours à l'innovation pour s'attaquer à certaines des maladies infectieuses les plus difficiles au monde, comme la dengue, le virus Zika et le norovirus. Notre équipe affiche des résultats exceptionnels et possède de vastes connaissances en matière de développement, de fabrication et d'accès mondial aux vaccins permettant de faire progresser un portefeuille de vaccins en vue de répondre à certains des besoins les plus pressants en matière de santé publique dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502 / NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d’offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). Nous réalisons par ailleurs des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement et exploitons nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda se sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.takeda.com.

