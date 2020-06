Takeda Pharmaceutical : Neurocrine Biosciences et Takeda annoncent une collaboration pour le développement et la mise sur le marché de thérapies potentielles contre les troubles psychiatriques

Neurocrine Biosciences, Inc. (Nasdaq:NBIX) et Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») annoncent ce jour une collaboration stratégique pour le développement et la mise sur le marché de composés en phase initiale et intermédiaire du pipeline psychiatrique de Takeda. Takeda a accordé une licence exclusive à Neurocrine Biosciences pour sept programmes de pipeline, dont trois actifs en phase clinique pour la schizophrénie, la dépression résistante aux traitements et l'anhédonie.

« Nous sommes ravis de travailler au côté de Takeda pour apporter des thérapies révolutionnaires aux personnes atteintes de troubles psychiatriques graves et complexes et qui ont besoin de meilleures options thérapeutiques », déclare Kevin Gorman, Ph.D., PDG de Neurocrine Biosciences. « Forts de notre expertise approfondie en psychiatrie et neurologie, nous sommes prêts pour développer de nouveaux traitements contre la schizophrénie, la dépression résistante aux traitements et l'anhédonie dans le cadre de notre pipeline diversifié de développement clinique. Ce partenariat stratégique étoffe notre portefeuille et renforce notre position de chef de file biopharmaceutique spécialisé dans les neurosciences ».

« Riche d'une vaste expérience dans le développement et la mise sur le marché de thérapies pour les troubles neurologiques et psychiatriques graves, Neurocrine Biosciences est le partenaire idéal pour continuer à renforcer notre portefeuille psychiatrique en phase initiale et intermédiaire et proposer ces nouvelles thérapies aux patients », déclare Sarah Sheikh, D.M., M.Sc., MRCP, cheffe de l'unité des thérapies en neurosciences chez Takeda. « Takeda s'engage résolument en faveur de la neuroscience comme secteur thérapeutique clé. Le partenariat stratégique avec Neurocrine Biosciences nous permet de continuer à consolider notre leadership en psychiatrie et à apporter de nouveaux médicaments à ces patients, tout en faisant avancer nos actifs cliniques pour les maladies rares, comme la narcolepsie, les encéphalopathies développementale et épileptique et les maladies neurodégénératives ».

Détails de la collaboration

En vertu des clauses de l'accord, Neurocrine Biosciences aura la responsabilité du développement et de la mise sur le marché de tous les composés visés par la collaboration. Takeda recevra un paiement initial au comptant de 120 millions de dollars. En outre, Takeda est en droit de recevoir des versements par étape de développement à hauteur de 495 millions de dollars, des versements par étape de mise sur le marché allant jusqu'à 1,4 milliard de dollars, et des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes. À l'occasion de certains événements de développement, Takeda pourrait choisir de prendre part à une répartition à 50:50 des bénéfices pour tous les programmes cliniques sur base individuelle des actifs. Pour tout actif auquel Takeda prend part selon une répartition des bénéfices à 50/50, Takeda n'est pas en droit de recevoir des paiements par étape de développement ou de mise sur le marché.

À propos des programmes de l'accord de collaboration

TAK-831

TAK-831 est le premier inhibiteur potentiel de la D-aminoacide oxydase (DAAO) à avoir fait l'objet de multiples études de Phase I et se trouvant dans des études de Phase II en cours, notamment l'étude INTERACT de Phase II de preuve de concept sur les symptômes négatifs de la schizophrénie.

TAK-653

TAK-653 est le premier potentialisateur potentiel de l'acide alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazolepropionique (AMPA). TAK-653 a fait l'objet d'études de Phase I et est un composé prêt pour une étude de Phase II avec le potentiel d'être développé pour les dépressions résistantes aux traitements.

TAK-041

TAK-041 est le premier agoniste potentiel récepteur couplé aux protéines G 139 (GPR139). TAK-041 a fait l'objet de multiples études de Phase I et est un composé prêt pour une étude de Phase II avec le potentiel d'être développé pour le traitement de l'anhédonie pendant une dépression. L'anhédonie est une condition psychologique caractérisée par l'incapacité à connaître le plaisir.

Programmes précliniques

La collaboration couvre les droits à quatre programmes précliniques.

À propos de Neurocrine Biosciences

Neurocrine Biosciences est une société biopharmaceutique axée sur les neurosciences avec 28 années d'expérience dans la découverte et le développement de traitements révolutionnaires pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, endocriniens et psychiatriques graves, compliqués et aux besoins insatisfaits. Le portefeuille diversifié de la société comprend des traitements approuvés par la FDA pour la dyskinésie tardive, la maladie de Parkinson, l'endométriose* et les fibromes utérins*, ainsi que des programmes de développement clinique dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment la thérapie génique pour la maladie de Parkinson, la chorée de Huntington, l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'épilepsie et le syndrome des ovaires polykystiques*. Basé à San Diego, Neurocrine Biosciences se spécialise dans le ciblage et l'interruption des mécanismes à l'origine des maladies relatifs aux interconnexions des systèmes nerveux et endocrinien. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter neurocrine.com. Suivez-nous sur LinkedIn. (*en collaboration avec AbbVie)

Engagement de Takeda pour la neuroscience

L'activité thérapeutique de Takeda dans les neurosciences est mue par l'immense besoin insatisfait des patients souffrant de maladies neurologiques. Notre mission est de proposer des médicaments innovants et potentiellement modificateurs de la maladie. Notre engagement envers les patients ne s'arrête pas à nos efforts en R&D, mais comprend aussi l'assistance à plusieurs organisations de patients et de soignants en matière de sensibilisation, d'information et d'accès aux thérapies.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un chef de file mondial dans le domaine biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon, et qui s’engage à améliorer la santé et à offrir un meilleur avenir aux patients en transformant la science en médicaments hautement innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques: l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastro-entérologie. Nous effectuons également des investissements ciblés en R&D dans les traitements et vaccins dérivés du plasma. Takeda met l’accent sur le développement de médicaments au potentiel novateur élevé qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes, en faisant reculer la frontière des nouvelles options de traitement et en tirant parti de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratifs améliorés pour créer un solide pipeline aux modalités variées. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires du secteur des soins de santé dans 80 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com.

Énoncés prospectifs de Neurocrine Biosciences

En plus de faits avérés, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs comportant un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces énoncés comprennent notamment des déclarations relatives aux avantages anticipés de transactions avec Takeda Pharmaceutical Company Limited ; nos paiements potentiels par étape et de redevances à Takeda ; le développement de nos produits candidats et le calendrier de nos activités cliniques, réglementaires et de développement d'autres produits. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs figurent : les risques et incertitudes associés à l'ampleur et la durée de la pandémie de COVID-19 et ses retombées économiques et financières mondiales, nationales et locales ; les risques et incertitudes associés aux mesures de quarantaine, confinement et autre actuellement en vigueur ou qui pourraient être imposées à l'avenir, notamment l'impact de telles mesures sur nos opérations commerciales et les opérations commerciales de nos tiers ; notre performance financière et opérationnelle à venir ; les risques et incertitudes associés au développement de nos produits candidats ; le risque que la FDA ou d'autres autorités réglementaires prennent des décisions défavorables pour nos produits candidats; les risques que les activités de développement clinique ne soient pas terminées, ou terminées hors délais ; les risques que les activités de développement clinique soient retardées pour des raisons réglementaires, de fabrication ou autres, ne réussissent pas ou ne reproduisent pas de précédents résultats d'essai clinique, ne parviennent pas à démontrer l'innocuité et l'efficacité de nos produits candidats, ou ne correspondent pas aux résultats en monde réel ou aux résultats d'essais cliniques ultérieurs ; les risques et incertitudes associés aux produits concurrents et aux évolutions technologiques susceptibles de limiter la demande pour un produit candidat ; les risques que les avantages des accords passés avec Takeda ne se concrétisent jamais ; les risques que nos produits candidats ne puissent pas être mis sur le marché en raison de droits propriétaires ou réglementaires de tiers, ou qu'ils présentent des effets secondaires involontaires, des réactions indésirables ou des incidents liés à un usage erroné ; et d'autres risques décrits dans les rapports déposés périodiquement par la Société auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), notamment le rapport trimestriel de la Société sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2020. Neurocrine Biosciences rejette toute obligation de mise à jour des déclarations contenues dans ce communiqué de presse après leur date de publication.

Énoncés prospectifs de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Le présent communiqué de presse et tout matériel distribué relatif à ce communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, des croyances ou opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d’exploitation, notamment des estimations, des prévisions, des objectifs et des projets pour Takeda. Les énoncés prospectifs comprennent souvent des mots tels que « cibles, projets, croit, espère, continue, s’attend à, vise, a l’intention de, assure, a l'intention de, peut, devrait, voudrait, pourrait, prévoit, estime, projette » ou des expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, avec notamment ceux qui pourraient modifier sensiblement les résultats réels des facteurs explicites ou implicites dans les énoncés prospectifs : les circonstances économiques entourant l’activité mondiale de Takeda, notamment les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements concurrentiels ; les amendements aux lois et règlements applicables ; le succès ou l’échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; les revendications ou les préoccupations concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l’impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda, sur ses clients et ses fournisseurs, notamment les gouvernements étrangers dans les pays où Takeda opère, ou sur d’autres facettes de ses activités ; le calendrier et l’impact des efforts d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs non essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ces cessions ; et d’autres facteurs signalés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et dans les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse suivante : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ou tout autre énoncé prospectif ultérieur, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation boursière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda dans le présent communiqué de presse ne constituent ni une estimation, prévision, garantie ou projection des résultats futurs de Takeda.

