Takeda Pharmaceutical : accepte de céder à Hypera Pharma certains actifs OTC et non essentiels en Amérique latine pour 825 millions de dollars

− La société cible davantage l'accès des patients à des médicaments innovants en Amérique latine

− Cette transaction contribue à accélérer davantage le processus de désendettement

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord visant la cession, à Hypera S.A. (« Hypera Pharma »), la plus importante société pharmaceutique du Brésil, qui se trouve en tête du marché des prescriptions de produits de marque, de santé grand public et de génériques, d'un portefeuille de certains produits non essentiels exclusivement en Amérique latine, pour une valeur totale de 825 millions de dollars.

Ce portefeuille inclut des produits pharmaceutiques en vente libre et sur ordonnance vendus au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Colombie, en Equateur, au Panama et au Pérou, qui font partie de l'unité commerciale Croissance et Marchés émergents de Takeda.

« Takeda reste fermement engagée en faveur des marchés émergents et de l'Amérique latine. Cette cession nous permet de nous concentrer sur nos investissements dans ces pays qui portent surtout sur nos médicaments hautement innovants dans les domaines de la gastro-entérologie, des maladies graves, des thérapies dérivées du plasma, de l'oncologie et des neurosciences », a déclaré Ricardo Marek, président de l'Unité Croissance et Marchés émergents chez Takeda. « Nous contribuerons ainsi à répondre aux besoins non-satisfaits des patients atteints d'affections complexes et rares. En même temps, nous sommes persuadés que Hypera Pharma est bien placée pour offrir aux patients un accès continu aux produits qu'ils souhaitent acheter », a-t-il ajouté.

Il s'agit de la cinquième cession de Takeda au cours des 12 derniers mois, contribuant ainsi à atteindre l'objectif que s'est fixé l'entreprise : céder environ 10 milliards de dollars d'actifs non-essentiels. Takeda envisage d'utiliser le produit des différentes cessions pour continuer à réduire sa dette et accélérer un désendettement rapide afin d'atteindre son objectif de doubler la dette nette/BAIIA ajusté entre mars 2022 et mars 2024.

Takeda a précédemment annoncé la vente de TachoSil® à Ethicon pour 400 millions de dollars en mai 2019, de Xiidra® à Novartis pour une somme allant jusqu'à 5,3 milliards de dollars en juillet 2019, d'actifs non-essentiels à Acino pour plus de 200 millions d'USD en octobre 2019 dans des pays s'étendant du Moyen-Orient à l'Afrique, ainsi qu'un portefeuille d'actifs non-essentiels en Russie, Géorgie et plusieurs pays de l'ex-CEI (Communauté des Etats Indépendants) à STADA pour 660 millions de dollars en novembre 2019.

Ces produits non-essentiels sur lesquels porte cette toute dernière transaction ont généré des revenus d'environ 215 millions de dollars au cours de l'exercice 2018, stimulés par des ventes de produits-phares tels que Neosaldina®, Nesina® et Dramin®.

Alors que ces produits fiables continuent de jouer un rôle majeur pour satisfaire les besoins des patients, ils ne font cependant pas partie des secteurs d'activités choisis pas Takeda (gastro-entérologie, maladies graves, thérapies dérivées du plasma, oncologie et neurosciences) au cœur de sa stratégie mondiale à long terme. Leur cession permet à la société de continuer de se centrer sur ses principaux secteurs d'activité en simplifiant son portefeuille.

« Cette annonce marque la dernière phase de la stratégie de Takeda visant à rationaliser et optimiser son portefeuille tout en accélérant son désendettement. En continuant à nous centrer sur nos principaux secteurs d'activité et sur notre pipeline de médicaments novateurs, nous renforcerons notre position de leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D, et offrirons à nos patients et aux actionnaires de Takeda une valeur accrue », a déclaré Costa Saroukos, directeur financier chez Takeda.

Détails de la transaction

Takeda a conclu un accord visant à céder les droits, titres et intérêts relatifs aux produits dans le cadre d'un portefeuille contenant environ 18 produits OTC et actifs pharmaceutiques sur ordonnance choisis, vendus au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Colombie, en Équateur, au Panama et au Pérou, à Hypera Pharma pour un montant total de 825 millions de dollars.

Aux termes du présent accord, Takeda prévoit qu'environ 300 collaborateurs commerciaux soutenant les actifs cédés auront la possibilité d'intégrer Hypera Pharma à la date de clôture de cette transaction.

Takeda et Hypera Pharma ont également conclu un accord de fabrication et de fourniture en vertu duquel Takeda continuera de fabriquer et de fournir ces produits à Hypera Pharma.

La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre 2020, sous condition de satisfaction des conditions de clôture usuelles. Jusqu'à cette date, Takeda demeure propriétaire de ces produits et chargée d'en garantir l'accès aux patients.

Takeda est conseillée par BofA Securities (conseiller financier) et White & Case (conseiller juridique) dans le cadre de cette transaction.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, dont le siège social est au Japon, et dont la mission est d’offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, maladies rares, neurosciences et gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés sur des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

