Takeda Pharmaceutical : cède à Celltrion des actifs OTC et certains actifs non essentiels en Asie-Pacifique pour un montant maximum de 278 millions de dollars

− La division "Croissance et marchés émergents" met davantage l'accent sur les médicaments innovants pour les maladies complexes et rares

− Les progrès continus de la stratégie de désinvestissement soulignent l'engagement de Takeda à respecter une discipline financière et à se désendetter rapidement après l'acquisition de Shire

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord visant à céder à Celltrion Inc. ("Celltrion") un portefeuille de produits pharmaceutiques en vente libre et sur ordonnance non essentiels vendus exclusivement dans la région Asie-Pacifique. Celltrion est une société biopharmaceutique basée à Incheon, en Corée du Sud, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de petites molécules, de biosimilaires et de médicaments innovants. Takeda recevra 266 millions USD en espèces et jusqu'à 12 millions USD supplémentaires sous forme de paiements d'étape potentiels, sous réserve des conditions de clôture légales et réglementaires usuelles.

Le portefeuille qui sera cédé à Celltrion comprend une variété de produits OTC et de produits pharmaceutiques dans les domaines thérapeutiques cardiovasculaire, du diabète et de la médecine générale, vendus principalement en Australie, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Macao, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande, et qui font partie de la division commerciale Croissance et marchés émergents de Takeda. Le portefeuille a généré un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2018 d'environ 140 millions USD, grâce aux fortes ventes des produits sur ordonnance Nesina® et Edarbi®. Bien que les produits concernés par la vente continuent de jouer un rôle important pour répondre aux besoins des patients dans ces pays, ils ne font pas partie des domaines d'activité privilégiés de Takeda (gastroentérologie, maladies rares, thérapies dérivées du plasma, oncologie et neurosciences), qui sont au cœur de sa stratégie de croissance mondiale à long terme.

"Au sein de notre unité Croissance et marchés émergents, Takeda doit se concentrer sur l'accélération de la disponibilité commerciale de nos médicaments hautement innovants pour les patients vivant avec des maladies complexes et rares, et sur l'élargissement de notre approche de l'accès aux médicaments dans toute la région", a déclaré Ricardo Marek, président de l'unité Croissance et marchés émergents de Takeda. "Ce faisant, nous répondons mieux aux besoins non satisfaits des patients. Bien que nous restions engagés envers l'Asie Pacifique et les marchés émergents, la cession de produits annexes nous aide à atteindre ces objectifs."

"Cette annonce marque un progrès continu dans notre engagement à céder des produits annexes alors que nous restons concentrés sur le maintien de notre discipline financière et le désendettement rapide suite à l'acquisition de Shire", a déclaré Costa Saroukos, directeur financier de Takeda. "La vente annoncée aujourd'hui est l'une des nombreuses transactions réalisées depuis le lancement du programme de désinvestissement. Elle permettra à Takeda de se concentrer davantage sur ses cinq principaux domaines d'activité et sur son pipeline de médicaments innovants. Nous nous réjouissons de continuer à exécuter et à respecter les engagements financiers de Takeda, notamment en ce qui concerne le remboursement de la dette et la focalisation de notre portefeuille."

Takeda a réalisé de grandes avancées dans son programme de désinvestissement en cours. En mars 2020, Takeda a achevé la vente d'actifs non essentiels couvrant la région Russie-CEI à STADA pour 660 millions USD et dans des pays couvrant la région du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afrique à Acino pour 200 millions USD. En juillet 2019, Takeda a finalisé la cession de Xiidra® à Novartis pour un montant plafonné à 5,3 milliards USD. En outre, au début de l'année, Takeda a annoncé la vente de produits non essentiels en Amérique latine à Hypera Pharma pour 825 millions USD et en Europe au groupe Orifarm pour environ 670 millions USD, y compris la vente de deux sites de fabrication au Danemark et en Pologne.

Takeda a l'intention d'utiliser le produit de ses désinvestissements pour continuer à réduire sa dette et accélérer le désendettement afin d'atteindre son objectif de 2x la dette nette/BAIIA ajusté entre mars 2022 et mars 2024.

Détails de la transaction

Takeda a conclu un accord portant sur la vente à Celltrion d'un portefeuille de 18 produits pharmaceutiques en vente libre et sur ordonnance vendus en Australie, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Macao, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande, pour une valeur totale plafonnée à 278 millions USD. Takeda percevra 266 millions USD en espèces et jusqu'à 12 millions USD supplémentaires sous forme de paiements d'étape potentiels, sous réserve des conditions de clôture légales et réglementaires en vigueur.

Takeda et Celltrion ont également conclu un accord de fabrication et d'approvisionnement en vertu duquel Takeda continuera à fabriquer le portefeuille de produits cédés et à les fournir à Celltrion. Selon les termes de l'accord, Celltrion acquerra les droits, titres et intérêts des produits du portefeuille en exclusivité pour ces pays.

La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année civile, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et, le cas échéant, du respect des exigences du comité d'entreprise local. D'ici là, Takeda reste propriétaire de ces produits et responsable d'en garantir l'accès aux patients.

Takeda est conseillée par BofA Securities en qualité de conseiller financier, et par White & Case en qualité de conseiller juridique dans le cadre de cette transaction.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et fondé sur des valeurs. Basée au Japon, la société s'engage à améliorer la santé et l'avenir des patients en traduisant la science en médicaments innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques: l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). Nous réalisons par ailleurs des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options de traitement et en tirant profit de notre moteur de R&D collaboratif perfectionné et de nos capacités pour créer un solide portefeuille de projets aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays.

Pour en savoir plus, consultez https://www.takeda.com.

