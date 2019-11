Takeda Pharmaceutical : et MD Anderson annoncent leur collaboration pour accélérer le développement clinique de la plateforme thérapeutique par cellules CAR NK à usage standardisé

− Le recrutement de patients pour l'étude de Phase 1/2a en cours du CD19 CAR-NK avec étude pivot est prévu pour 2021

− La thérapie par cellules CAR pourrait être la première à être approuvée pour une administration ambulatoire

L'Université du Texas MD Anderson Cancer Center et Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») annoncent ce jour un accord de licence exclusive et un accord de recherche pour développer des thérapies par cellules tueuses naturelles dirigées vers le récepteur antigénique chimérique et dérivées du sang ombilical (CAR NK), « blindées » par IL-15, pour le traitement des affections malignes à cellules B et d'autres cancers.

Dans le cadre de cet accord, Takeda recevra l'accès à la plateforme CAR NK de MD Anderson et les droits exclusifs pour développer et commercialiser jusqu'à quatre programmes, y compris une thérapie à cellules CAR NK ciblant le CD19, et une thérapie à cellules CAR NK ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA). Takeda et MD Anderson collaboreront également sur des recherches visant à développer ces programmes CAR NK.

« Notre objectif est d'améliorer les traitements actuels en développant des cellules CAR NK blindées qui pourraient être administrées de manière standardisée dans un contexte ambulatoire, afin de traiter plus efficacement, plus rapidement et avec des toxicités minimes davantage de patients », déclare Katy Rezvani, D.M., Ph.D., professeure en greffe de cellules souches et thérapie cellulaire chez MD Anderson. « Fort de son expertise en affections malignes hématologiques et de son engagement pour le développement de thérapies cellulaires de prochaine génération, Takeda est le collaborateur idéal pour aider notre équipe à proposer des thérapies avancées de cellules CAR NK aux patients dans l'attente de traitements. »

Une approche novatrice d'administration de cellules CAR prêtes à l'emploi dans un contexte ambulatoire

La plateforme CAR NK allogénique de MD Anderson isole les cellules NK à partir du sang ombilical et les manipule pour exprimer les CAR contre des cibles cancéreuses spécifiques. Les cellules CAR NK sont modifiées par un vecteur rétroviral afin de fournir des gènes à l'efficacité accrue pour attaquer des tumeurs spécifiques. Un CD19 CAR augmente la spécificité cellulaire pour les affections malignes à cellules B, et l'immunocytokine IL-15 optimise la prolifération et la survie des cellules CAR NK dans l'organisme.

À la différence des actuelles thérapies à cellules CAR T qui utilisent les propres cellules T génétiquement modifiées du patient et nécessitent un processus de fabrication de plusieurs semaines, les cellules CAR NK sont destinées à être fabriquées à partir d'un donneur tiers et stockées pour un usage standardisé, permettant ainsi une administration plus rapide du traitement.

Il est prévu que la thérapie à cellules CD19 CAR NK puisse être administrée dans un contexte ambulatoire. Dans une étude clinique de Phase 1/2a en cours traitant des patients atteints d'affection maligne à cellules B récidivante et réfractaire, la thérapie à cellules CD19 CAR NK n'a pas été associée au syndrome grave de relargage de cytokine, ni à la neurotoxicité observée avec les thérapies CAR-T actuelles.

Le développement de la plateforme CAR NK de MD Anderson est dirigé par Dr Rezvani, et reçoit le soutien de la plateforme de thérapie cellulaire adoptive, du Chronic Lymphocytic Leukemia Moon Shot® et du B-Cell Lymphoma Moon Shot®, qui font partie du Moon Shots Program® de l'établissement, un effort collaboratif visant au développement rapide des découvertes scientifiques vers des avancées cliniques pertinentes permettant de sauver des vies.

Takeda : accélérer le développement de multiples plateformes CAR de prochaine génération

« La plateforme CAR NK de MD Anderson représente le potentiel curatif des thérapies cellulaires, c'est pour cette raison que nous faisons du CD19 CAR NK notre principal candidat de thérapie cellulaire en oncologie », déclare Andy Plump, D.M., Ph.D., président de la R&D de Takeda. « Nous devons travailler de manière rapide et pertinente. Dans cette optique, nous projetons de lancer une étude pivot sur le CD19 CAR NK en 2021. »

En plus des thérapies à cellules CAR NK, Takeda et ses partenaires étudient de multiples approches pour améliorer l'innocuité, l'efficacité et l'accessibilité des thérapies à cellules CAR T de première génération, notamment les CAR T gamma delta, les CAR T dérivées de cellules souches pluripotentes induites, les CAR T ciblant les tumeurs solides, et d'autres approches de prochaine génération. Takeda projette de faire passer cinq thérapies cellulaires anticancer en phase clinique d'ici la fin de l'exercice 2020.1 Ces plateformes sont en cours de développement avec des partenaires et en appliquant l'expertise du moteur de thérapie cellulaire translationnelle de Takeda, qui apporte des capacités de bioingénierie, chimiques, de fabrication et contrôle, cliniques et translationnelles depuis un site unique afin de relever plusieurs défis de fabrication rencontrés durant le développement de thérapies cellulaires.

Takeda est responsable du développement, de la fabrication et de la mise sur le marché des produits CAR NK issus de l'accord. MD Anderson recevra un paiement initial et est éligible pour recevoir des versements périodiques de développement et de commercialisation pour chaque cible, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes de tout produit CAR NK.

MD Anderson et Takeda continueront leurs recherches pour des cibles additionnelles et la plateforme CAR NK, sous la direction d'un comité mixte de recherche. MD Anderson mettra en œuvre un plan institutionnel de gestion et de surveillance des conflits d'intérêt pour ces recherches.

À propos de MD Anderson

L’Université du Texas MD Anderson Cancer Center, basée à Houston, est l’un des centres les plus respectés dans le traitement de patients atteints du cancer, la recherche, l’éducation et la prévention. L’institution se donne pour mission première d’éradiquer le cancer, pour les patients et leurs familles, au niveau mondial. MD Anderson fait partie des 50 centres de recherche contre le cancer mandatés par le National Cancer Institute (NCI). MD Anderson est classé n°1 pour le traitement du cancer dans l’enquête "Best Hospitals" du U.S. News & World Report. La société se classe parmi les deux meilleurs hôpitaux depuis le lancement de l’enquête en 1990, et s’est positionné en première place 15 fois au cours des 18 dernières années. MD Anderson reçoit une subvention de soutien à la recherche contre le cancer du NCI et des National Institutes of Health (P30 CA016672).

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d’offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, gastroentérologie (GI), maladies rares et neurosciences. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des thérapies dérivées du plasma et des vaccins. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la donne dans la vie des patients. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda se sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l’activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. En particulier, le présent communiqué de presse contient des prévisions et des estimations de la direction relatives à la performance financière et opérationnelle de Takeda, y compris des déclarations concernant les prévisions de chiffre d'affaires, de bénéfice opérationnel, de BAIIA ajusté, de bénéfice avant impôts sur le revenu, de bénéfice net attribuable aux propriétaires de Takeda, de bénéfice de base par action, d'amortissements et de dépréciation et autres revenus/dépenses, recettes sous-jacentes, de la marge des bénéfices sous-jacents issus des activités de base, du BPA sous-jacent issu des activités de base et de la dette nette. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cible, prévoit, croit, espère, continue, s’attend à ce que, vise, envisage, s’assure, pourra, pourrait, devrait, anticipe, estime, projette », l’emploi du futur et du conditionnel, ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Toute déclaration prévisionnelle contenue dans ce document se base sur les hypothèses et points de vue actuels de Takeda, qui dépendent des informations qui lui sont actuellement disponibles. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sont basées sur les estimations et hypothèses de Takeda à la date de publication. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performances futures de la part de Takeda ou de sa direction et sous-entendent des risques, des incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon, aux États-Unis et dans le monde ; les pressions et les développements concurrentiels ; les changements aux lois et règlements applicables ; le succès ou l’échec de programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les variations des taux de change ; les réclamations ou inquiétudes concernant l'innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; et l’intégration post-fusion avec les sociétés acquises, chacun de ces facteurs pouvant faire varier sensiblement les résultats, la performance, les réalisations ou la position financière réels de Takeda par rapport à ses résultats, sa performance, ses réalisations ou sa position financière futurs, formulés explicitement ou implicitement par de telles déclarations prévisionnelles. Pour de plus amples informations sur ces facteurs et sur d’autres facteurs susceptibles d’affecter les résultats, les performances, les réalisations ou la position financière de Takeda, consultez la section « Item 3. Key Information—D. Risk Factors » de la déclaration d'enregistrement de Takeda sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et disponible sur le site Web de Takeda à l’adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Ni Takeda, ni sa direction, ne peuvent garantir que les attentes exprimées dans les déclarations prévisionnelles s'avéreront correctes, et les résultats, la performance ou les réalisations réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ces attentes. Les personnes qui recevront le présent communiqué de presse sont priées de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la Société pourrait faire. La performance passée n’est pas un indicateur des résultats futurs, et les résultats de Takeda indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection des résultats futurs de Takeda.

1 L'exercice fiscal 2020 de Takeda débutera le 1er avril 2020 et se terminera le 31 mars 2021.

