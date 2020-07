Takeda Pharmaceutical : et l'Académie des sciences de New York annoncent les lauréats du prix Innovators in Science 2020

− L’édition 2020 du prix célèbre l’excellence dans la recherche sur les maladies rares –

Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») (TSE : 4502/NYSE : TAK) et l’Académie des sciences de New York ont annoncé aujourd’hui les lauréats du troisième prix annuel Innovators in Science, qui récompense l’excellence et l’engagement en faveur de l’innovation scientifique ayant permis de faire avancer considérablement la recherche sur les maladies rares. Chaque lauréat reçoit un prix de 200 000 USD.

Le lauréat 2020 du prix Senior Scientist est Adrian R. Krainer, Ph.D., professeur à la St Giles Foundation au Cold Spring Harbor Laboratory. Le professeur Krainer est reconnu pour l'excellence de ses recherches sur les mécanismes et le contrôle de l'épissage de l'ARN, une étape dans le processus normal par lequel l'information génétique dans l'ADN est convertie en protéines. Le professeur Krainer étudie les défauts d'épissage chez les patients atteints d'atrophie musculaire spinale (AMS), un trouble neuromusculaire pédiatrique dévastateur, héréditaire, provoqué par une perte des motoneurones, conduisant à une atrophie musculaire progressive et, finalement, au décès. Les travaux du professeur Krainer ont abouti notamment au développement du premier médicament approuvé par les organismes de réglementation internationaux, capable de retarder et même d’empêcher l'apparition d’une maladie neurodégénérative héréditaire.

« Collectivement, les maladies rares affectent des millions de familles dans le monde, qui ont besoin et méritent notre aide de manière urgente. Je suis extrêmement honoré de recevoir cette reconnaissance pour les recherches effectuées par mon laboratoire et nos collaborateurs pour mettre au point le premier médicament homologué pour traiter l’AMS », a déclaré le professeur Krainer. « En tant que chercheurs fondamentalistes, nous sommes animés par la curiosité et amenés à connaître l’excitation de la découverte mais, lorsque les retombées de nos recherches peuvent réellement améliorer la vie des patients, tout le reste n'est rien en comparaison. »

Le lauréat 2020 du prix Early-Career Scientist est Jeong Ho Lee, D.M., Ph.D, professeur associé à l'Institut supérieur coréen des sciences et des technologies (KAIST). Le professeur Lee est reconnu pour ses recherches étudiant les mutations génétiques des cellules souches dans le cerveau conduisant à des troubles rares du développement cérébral. Il a été le premier à identifier les causes des épilepsies réfractaires et a identifié les gènes responsables de plusieurs troubles du développement du cerveau, dont les dysplasies corticales focales, le syndrome de Joubert – un trouble caractérisé par un sous-développement du tronc cérébral – et l’hémimégalencéphalie, qui est un élargissement anormal d’un côté du cerveau. Le professeur Lee est également le directeur du National Creative Research Initiative Center for Brain Somatic Mutations et l’un des cofondateurs et le directeur de la technologie de SoVarGen, une société biopharmaceutique qui ambitionne de découvrir de nouveaux agents thérapeutiques et diagnostics pour les maladies réfractaires du système nerveux central (SNC) causées par une mutation somatique de faible intensité.

« C’est un grand honneur d’être reconnu par un jury composé de scientifiques de réputation internationale que j’admire vraiment », a affirmé le professeur Lee. « Surtout, ce prix valide des recherches sur les mutations cérébrales somatiques, qui constituent un important domaine d’exploration pour aider les patients souffrant de troubles neurologiques dévastateurs et incurables. »

Les lauréats 2020 seront honorés lors du symposium et de la cérémonie de remise du prix Innovators in Science qui auront lieu de manière virtuelle en octobre 2020. Cet événement donnera l’occasion de discuter avec les meilleurs chercheurs et médecins, ainsi que d’éminents intervenants du secteur du monde entier, des dernières avancées en matière de connaissance scientifique et de traitement clinique des maladies génétiques, du système nerveux, métaboliques, auto-immunes et cardiovasculaires rares.

« Chez Takeda, les patients sont notre étoile du berger et ceux qui souffrent de maladies rares sont souvent défavorisés pour ce qui concerne la découverte et le développement de médicaments transformateurs », a expliqué Andrew Plump, D.M., Ph.D., président de l’unité Recherche et développement chez Takeda. « Les connaissances issues de la recherche de pointe de scientifiques comme les professeurs Krainer et Lee peuvent amener à des approches pionnières et au développement de médicaments novateurs susceptibles de changer la vie des patients. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous joindre à l’Académie des sciences de New York pour partager largement et défendre leurs travaux et, espérons-le, faire avancer cette science prometteuse. »

« Relier la science au monde pour aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents de la société est un élément central de notre mission », a affirmé Nicholas Dirks, Ph.D., président et chef de la direction de l’Académie des sciences de New York. « Pour cette troisième année du prix Innovators in Science, nous avons le privilège de distinguer deux directeurs scientifiques œuvrant à libérer toute la puissance du génome pour apporter des innovations à même de répondre aux besoins urgents des patients dans le monde entier affectés par des maladies rares. »

À propos du prix Innovators in Science

Le prix Innovators in Science attribue chaque année deux prix de 200 000 USD : un décerné à un scientifique en début de carrière et l’autre à un scientifique chevronné bien établi, qui se sont distingués pour leur pensée créative et les retombées de leurs recherches. Le prix Innovators in Science est un concours à soumissions limitées dans le cadre duquel des universités de recherche, des établissements universitaires, des institutions gouvernementales ou sans but lucratif, ou des entités équivalentes du monde entier avec une réputation d'excellence scientifique bien établie sont invités à nominer leurs scientifiques en début de carrière les plus prometteurs et leurs scientifiques les plus éminents travaillant dans l’un des quatre domaines thérapeutiques suivants : neurosciences, gastroentérologie, oncologie et médecine régénérative. Les lauréats des prix sont désignés par un jury composé de membres indépendamment choisis par l’Académie des sciences de New York et possédant une expertise dans ces disciplines. L’Académie des sciences de New York administre le prix en partenariat avec Takeda.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visitez le site Internet du prix Innovators in Science.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon. Sa mission est d’offrir une meilleure santé et un avenir meilleur aux patients en traduisant la science en médicaments très innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). Nous réalisons par ailleurs des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants, qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options de traitement et en tirant profit de notre moteur de R&D collaboratif perfectionné et de nos capacités pour créer un robuste pipeline aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

À propos de l’Académie des sciences de New York

L’Académie des sciences de New York est une organisation indépendante, à but non lucratif, qui s'engage depuis 1817 à faire progresser la science, la technologie et la société à travers le monde. Avec plus de 20 000 membres répartis dans 100 pays, l'Académie crée une communauté scientifique mondiale au service de l'humanité. Sa mission principale consiste à faire avancer les connaissances scientifiques, à influer positivement sur les grands défis mondiaux de la société en proposant des solutions fondées sur la science et à augmenter le nombre d'individus scientifiquement éclairés dans toute la société. Veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.nyas.org.

