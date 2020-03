Takeda Pharmaceutical : finalise la vente, à Acino, de certains actifs OTC et non essentiels

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui la signature de la vente annoncée précédemment d'un portefeuille contenant certains actifs pharmaceutiques OTC et médicaments prescrits sur ordonnance dans plusieurs pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient et d'Afrique au sein de son unité commerciale Croissance et Marchés Émergents (BU GEM ) à Acino pour une valeur totale supérieure à 200 millions de dollars. L'accord de cession a été initialement annoncé en octobre 2019.

La transaction inclut une sélection d'environ 30 produits pharmaceutiques OTC vendus sur ordonnance. Ces produits continueront d'être mis à disposition par Takeda dans d'autres régions du monde. Près de 270 employés, principalement des professionnels des ventes et du marketing soutenant le portefeuille, sont également en cours de transition vers Acino. Les parties ont également signé des accords de fabrication et d'approvisionnement pluriannuels, en vertu desquels Takeda continuera de fabriquer les produits pour le compte d'Acino.

Takeda a actuellement annoncé plusieurs transactions dans le cadre de ses efforts de désendettement et de priorité accordée à ses cinq secteurs d'activité clés. Outre la transaction avec Acino, Takeda a finalisé la vente de Xiidra® à Novartis pour un montant pouvant atteindre 5,3 milliards d'USD en juillet, a annoncé la vente de TachoSil® à Ethicon pour 400 millions d'USD en mai, et a annoncé sa vente d'actifs non essentiels couvrant la région Russie-CEI en novembre.

Takeda envisage d'utiliser le produit de ces désinvestissements pour réduire sa dette et poursuivre son désendettement pour atteindre son objectif de doublement de sa dette nette / BAIIA ajusté entre mars 2022 et mars 2024. Takeda demeure résolument en faveur d'un désendettement rapide stimulé par d'importants flux de trésorerie et produits de cession, et d'une simplification simultanée de son portefeuille.

