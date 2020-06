Takeda Pharmaceutical : présente des données positives dans le cadre de l'essai clinique évaluant la prise orale de NINLARO™ (ixazomib) comme traitement d'entretien de première intention contre le myélome multiple

− Des données positives de Phase 3 évaluant NINLARO comme traitement d’entretien (TOURMALINE-MM4) montrent une amélioration significative de la survie sans progression chez les patients adultes non traités par greffe de cellules souches

− Les résultats de l’essai communautaire réalisé dans des conditions réelles (US MM-6) montrent des réponses plus marquées et un profil d’innocuité favorable lors du passage d’un traitement à base de bortézomib par voie parentérale à la prise orale de NINLARO

− Les présentations orales, parmi 12 résumés sponsorisés par Takeda sur NINLARO/Myélome multiple, seront exposées lors du 25ème Congrès de l’Association européenne d’hématologie (EHA)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd’hui qu’elle présenterait oralement les résultats de deux études lors du 25ème Congrès de l’Association européenne d’hématologie (EHA). Les présentations seront disponibles en ligne à partir du vendredi 12 juin 2020 et comprennent les résultats positifs de TOURMALINE-MM4, un essai clinique randomisé de Phase 3 évaluant l’effet de la prise orale de NINLARO™ en monothérapie (ixazomib) comme traitement d’entretien de première intention chez les patients adultes atteints de myélome multiple n’ayant pas été traités par greffe de cellules souches. Takeda présentera également les informations essentielles de l’essai US MM-6, portant sur l’efficacité et l’innocuité d’un passage au NINLARO par voie orale en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone chez des patients atteints de myélome multiple récemment diagnostiqués ayant déjà reçu un traitement d’induction triple par voie parentérale à base de bortézomib.

L’essai TOURMALINE-MM4 a atteint son principal critère d’évaluation, le traitement à base de NINLARO ayant entraîné une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) par rapport au traitement placebo chez les patients adultes chez qui un myélome multiple a été diagnostiqué et qui n’ont pas été traités par greffe de cellules souches (rapport de risque [HR] 0,659 ; IC : 95 ; p < 0,001). Cela correspond à une réduction de 34 % du risque de progression ou de décès chez les patients traités par NINLARO. Le profil d’innocuité de NINLARO était conforme aux résultats précédemment indiqués sur l’utilisation de NINLARO en monothérapie, sans aucun nouveau signe mettant en cause l’innocuité.

« Il existe un besoin important en matière de traitements d’entretien supplémentaires pour le myélome multiple, et les options actuellement approuvées sont limitées », a déclaré Meletios Dimopoulos, DM à la Faculté de médecine de l’Université d’Athènes et chercheur principal de l’essai TOURMALINE-MM4. « Les données de cet essai clinique de Phase 3 renforcent le rôle de l’inhibition du protéasome en tant que thérapie d’entretien et indiquent qu’un traitement plus long peut améliorer la réponse, en plus de la prolonger. Ces données pourraient avoir un impact significatif pour ceux qui disposent actuellement d’options limitées, ce qui est souvent le cas des patients non éligibles à une greffe de cellules souches. »

Les principaux résultats de l’essai TOURMALINE-MM4, présentés par le Dr Dimopoulos, sont les suivants :

L’essai a atteint son critère d’évaluation principal, le traitement par NINLARO ayant entraîné une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la SSP chez les patients adultes chez qui un myélome multiple a été diagnostiqué et qui n’ont pas été traités par greffe de cellules souches (rapport de risque [HR] 0,659 ; IC : 95 ; p < 0,001). La SSP médiane des patients du groupe NINLARO était de 17,4 mois, contre 9,4 mois dans le groupe placebo. Cela correspond à une réduction de 34,1 % du risque de progression ou de décès chez les patients traités par NINLARO.

Le critère d’évaluation secondaire, la survie globale (SG), n’est pas suffisamment développé et le suivi est en cours.

Les avantages du traitement d’entretien par NINLARO ont été avérés dans le contexte d’un profil d’innocuité bien toléré et sans impact négatif sur la qualité de vie des patients.

Le profil d’innocuité de NINLARO est conforme aux résultats précédemment signalés de son utilisation en monothérapie et aucun nouveau signe mettant en cause l’innocuité n’a été observé. Les effets indésirables émergents (EIE) les plus courants (avec une incidence ≥ 5 % plus élevée avec l’ixazomib) se sont manifestés par des nausées, des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées, une neuropathie périphérique (NP) et de la fièvre. Des EIE de grade ≥ 3 ont été observés chez 36,6 % des patients sous NINLARO, contre 23,2 % des patients sous placebo. Le taux de nouvelles affectations malignes primaires était de 5,2 %, contre 6,2 % dans le groupe placebo. L’arrêt du traitement en raison des EIE a été faible, avec 12,9 % dans le groupe sous NINLARO et 8 % dans le groupe placebo. Le taux de décès sur l’étude était de 2,6 % dans le groupe sous NINLARO, contre 2,2 % dans le groupe placebo.



Les données mises à jour de l’essai US MM-6 seront également présentées oralement à l’EHA. L’essai a révélé que le passage du bortézomib par voie parentérale à la prise de NINLARO à domicile par les patients a permis une administration prolongée d’inhibiteurs du protéasome et a entraîné une augmentation du taux de réponse globale, qui est passé de 62 % à 70 %, ainsi que de la réponse complète, qui est passée de 4 % à 26 %. Ces données indiquent une efficacité prometteuse, sans impact sur la qualité de vie des patients. Le profil d’innocuité du traitement à base de NINLARO dans ce contexte est favorable, sans qu’aucun signe imprévu mette en cause l’innocuité lors de l’essai US MM-6.

« Les données positives de l’essai de Phase 3 évaluant NINLARO comme traitement d’entretien chez des patients non éligibles à une greffe de cellules souches montrent une amélioration significative de la survie sans progression », a déclaré Christopher Arendt, chef du service thérapeutique en oncologie de Takeda. « Couplées aux résultats de l’essai US MM-6 sur le passage d’un inhibiteur parentéral du protéasome à un inhibiteur oral du protéasome, ces données s’ajoutent à l’ensemble des éléments confirmant que NINLARO pourrait être un médicament efficace, tolérable et pratique pour les patients atteints de myélome multiple, qui permet une prolongation du traitement inhibiteur du protéasome, aboutissant ainsi à de meilleurs résultats. »

NINLARO est actuellement approuvé dans plus de 65 pays en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone pour le traitement des patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire.

À propos de l’essai TOURMALINE-MM4

TOURMALINE-MM4 est une étude randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, de Phase 3 impliquant 706 patients, dont l’objectif est de déterminer l’effet du traitement d’entretien à l’aide de l’agent oral unique NINLARO™ (ixazomib) sur la survie sans progression de la maladie, en comparaison avec un placebo, chez les patients adultes récemment diagnostiqués avec un myélome multiple non traité par une greffe de cellules souches, qui ont terminé le traitement initial de 6-12 mois et obtenu une réponse partielle, voire supérieure. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312258.

À propos de l’essai US MM-6

US MM-6 est une étude ouverte en cours, à groupe unique et multicentrique, qui évalue l’efficacité et l’innocuité d’un passage au NINLARO™ (ixazomib) en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone chez les patients atteints d’un myélome multiple récemment diagnostiqué ayant reçu une triple induction à base de bortézomib. Le critère d’évaluation principal est la survie sans progression (SSP). Les principaux critères d’évaluation secondaires comprennent la durée du traitement et la durée de la réponse. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter le site https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03173092

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer rare des cellules plasmatiques de la moelle osseuse, qui met en péril la vie du patient qui en est atteint. Dans le myélome multiple, ces cellules plasmatiques deviennent anormales, se multiplient et libèrent un type d’anticorps connu sous le nom de paraprotéine, qui entraîne les symptômes de la maladie, dont des douleurs osseuses, des infections fréquentes ou récurrentes ainsi que la fatigue, un symptôme de l’anémie. Ces cellules plasmatiques malignes ont le potentiel d’affecter de nombreux os du corps, pouvant conduire à plusieurs problèmes de santé graves touchant les os, le système immunitaire, les reins et le nombre de globules rouges. Le myélome multiple comprend généralement des périodes de myélome symptomatique suivies de périodes de rémission. Près de 230 000 personnes à travers le monde vivent avec le myélome multiple, qui est responsable chaque année d’environ 114 000 nouveaux cas à travers le monde.

À propos des gélules de NINLARO™ (ixazomib)

NINLARO™ (ixazomib) est un inhibiteur oral du protéasome étudié dans le continuum de plusieurs milieux de traitement du myélome. NINLARO a été approuvé pour la première fois par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) en novembre 2015 et il est indiqué en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone pour le traitement des patients atteints de myélome multiple ayant reçu au moins un traitement antérieur. NINLARO est actuellement approuvé dans plus de 65 pays, notamment aux États-Unis, au Japon et dans l’Union européenne, et plus de 10 dépôts réglementaires sont en cours d’examen. Il a été le premier inhibiteur oral du protéasome à entrer dans les essais cliniques de Phase 3 et à recevoir une approbation.

NINLARO™ (ixazomib) : INFORMATIONS MONDIALES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Des cas de thrombocytopénie ont été signalés avec NINLARO (28 % contre 14 % dans les traitements sous NINLARO et sous placebo, respectivement), le nadir plaquettaire se produisant généralement entre les 14e et 21e jours de chaque cycle de 28 jours, avec un retour à la valeur de départ en début de cycle suivant. Ceci n’a pas entraîné d’augmentation des événements hémorragiques ou des transfusions de plaquettes. Surveiller la numération plaquettaire au moins une fois par mois pendant le traitement par NINLARO et envisager une surveillance plus fréquente au cours des trois premiers cycles. Prendre en charge en modifiant la dose et en effectuant les transfusions de plaquettes nécessaires, selon les directives médicales habituelles.

Des cas de toxicités gastro-intestinales ont été signalés dans les traitements par NINLARO et sous placebo, respectivement, tels que des diarrhées (42 % contre 36 %), des constipations (34 % contre 25 %), des nausées (26 % contre 21 %) et des vomissements (22 % contre 11 %), nécessitant parfois l’utilisation de médicaments antiémétiques et anti-diarrhéiques ainsi que des soins de soutien.

Des cas de neuropathie périphérique ont été signalés avec NINLARO (28 % contre 21 % dans les traitements par NINLARO et sous placebo, respectivement). La réaction la plus fréquemment signalée était la neuropathie sensorielle périphérique (19 % et 14 % dans les traitements par NINLARO et sous placebo, respectivement). Aucune neuropathie motrice périphérique n’a été fréquemment signalée dans les deux traitements (< 1 %). Surveiller les patients pour détecter les symptômes de neuropathie périphérique et adapter la posologie si nécessaire.

Des cas d’œdème périphérique ont été signalés avec NINLARO (25 % contre 18 % dans les traitements par NINLARO et sous placebo, respectivement). Évaluer les patients pour détecter d’éventuelles causes sous-jacentes et apporter des soins de soutien, si nécessaire. Adapter la dose de dexaméthasone selon les informations posologiques ou la dose de NINLARO pour les symptômes graves.

Des cas de réactions cutanées sont survenus chez 19 % des patients traités par NINLARO, contre 11 % des patients sous placebo. Le type d’éruption cutanée le plus fréquemment signalé dans les deux traitements était l’éruption maculopapulaire et maculaire. Prendre en charge les éruptions cutanées en apportant des soins de soutien, en modifiant la dose ou en arrêtant le traitement.

Des cas de microangiopathie thrombotique, parfois fatale, notamment de purpura thrombotique thrombocytopénique/syndrome hémolytique et urémique (PTT/SHU), ont été signalés chez des patients ayant été traités par NINLARO. Surveiller les signes et symptômes de PTT/SHU et arrêter la prise de NINLARO si le diagnostic est suspecté. Si tout diagnostic de PTT/SHU est exclu, envisager de redémarrer la prise de NINLARO. L’innocuité de la relance du traitement par NINLARO chez les patients ayant déjà souffert de PTT/SHU n’est pas établie.

Des cas d’hépatotoxicité, de lésion hépatique d’origine médicamenteuse, de lésion hépatocellulaire, de stéatose hépatique et d’hépatite cholestatique ont été signalés de manière rare sous traitement par NINLARO. Surveiller régulièrement les enzymes hépatiques et adapter la dose pour les symptômes de niveau de gravité 3 ou 4.

Grossesse : NINLARO peut nuire au fœtus. Conseiller aux patients masculins et féminins ayant un potentiel de reproduction d’utiliser des moyens de contraception pendant le traitement et pendant les 90 jours suivant la dernière dose de NINLARO. Les femmes en âge de procréer doivent éviter une grossesse pendant la prise de NINLARO en raison du danger que pourrait présenter son utilisation pour le fœtus. Les femmes utilisant des contraceptifs hormonaux doivent utiliser un moyen de contraception obstructif supplémentaire.

Allaitement : l’excrétion de NINLARO ou de ses métabolites dans le lait maternel n’a pas été établie. Il pourrait y avoir des effets indésirables chez les nourrissons allaités et l’allaitement doit donc être interrompu.

POPULATIONS DE PATIENTS PARTICULIÈRES

Insuffisance hépatique : réduire la dose initiale de NINLARO à 3 mg chez les patients atteints d’insuffisance hépatique modérée ou sévère.

Insuffisance rénale : réduire la dose initiale de NINLARO à 3 mg chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère ou terminale (IRT) nécessitant une dialyse. NINLARO n’est pas dialysable et peut donc être administré sans tenir compte du moment de la dialyse.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La co-administration d’inducteurs puissants du CYP3A avec NINLARO n’est pas conseillée.

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés (≥ 20 %) dans le traitement par NINLARO, observés plus souvent que dans le traitement sous placebo, étaient les diarrhées (42 % contre 36 %), les constipations (34 % contre 25 %), la thrombocytopénie (28 % contre 14 %), la neuropathie périphérique (28 % contre 21 %), les nausées (26 % contre 21 %), les œdèmes périphériques (25 % contre 18 %), les vomissements (22 % contre 11 %) et les maux de dos (21 % contre 16 %). Les effets indésirables graves signalés chez ≥ 2 % des patients étaient notamment la thrombocytopénie (2 %) et les diarrhées (2 %). Pour chaque effet indésirable, un ou plusieurs des trois médicaments ont été interrompus chez ≤ 1 % des patients traités par NINLARO.

Résumé de l’Union européenne sur les caractéristiques du produit : http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003844/WC500217620.pdf

Informations sur la prescription aux États-Unis : https://www.ninlarohcp.com/pdf/prescribing-information.pdf

Monographie du produit du Canada : http://www.takedacanada.com/ninlaropm

Engagement de Takeda envers l’oncologie

Notre mission principale en R&D est de fournir de nouveaux médicaments aux patients atteints de cancer dans le monde entier en s’appuyant sur notre engagement en faveur de la science, l’innovation de pointe et notre passion pour améliorer la vie des patients. Qu’il s’agisse de nos traitements d’hématologie, de notre solide pipeline ou de nos médicaments contre les tumeurs solides, notre objectif est de rester à la fois innovants et compétitifs pour apporter aux patients les traitements dont ils ont besoin. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site www.takedaoncology.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le domaine biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon, et qui s’engage à améliorer la santé et à offrir un meilleur avenir aux patients en transformant la science en médicaments hautement innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastro-entérologie (GE). Nous effectuons également des investissements ciblés en R&D dans les traitements et vaccins dérivés du plasma. Takeda met l’accent sur le développement de médicaments au potentiel novateur élevé qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes, en faisant reculer la frontière des nouvelles options de traitement et en tirant parti de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratifs améliorés pour créer un solide pipeline aux modalités variées. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires du secteur des soins de santé dans près de 80 pays.

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses, et tout matériel écrit ou oral, discutés ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) est fourni à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins pratiques, « Takeda » est parfois utilisée pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes travaillant pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu’il n’est pas utile d’identifier la ou les société(s) concernée(s).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et tout matériel distribué relatif à ce communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, des croyances ou opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d’exploitation, notamment des estimations, des prévisions, des objectifs et des projets pour Takeda. De façon non limitative, les énoncés prospectifs comprennent souvent des mots tels que « cibles », « projets », « croit », « espère », « continue », « s’attend à », « vise », « a l’intention de », « assure », « a la volonté de », « peut », « devrait », « voudrait », « pourrait », « prévoit », « estime », « projette » ou des expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, avec notamment ceux qui pourraient modifier sensiblement les résultats réels des facteurs explicites ou implicites dans les énoncés prospectifs : les circonstances économiques entourant l’activité mondiale de Takeda, notamment les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements concurrentiels ; les amendements aux lois et règlements applicables ; le succès ou l’échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; les revendications ou les préoccupations concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l’impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda, sur ses clients et ses fournisseurs, notamment les gouvernements étrangers dans les pays où Takeda opère, ou sur d’autres facettes de ses activités ; le calendrier et l’impact des efforts d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs non essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ces cessions ; et d’autres facteurs signalés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et dans les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse suivante : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou www.sec.gov. Takeda ne s’engage aucunement à mettre à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ou tout autre énoncé prospectif ultérieur, sauf si la loi ou la règle de la bourse l’exigeait. Les performances passées ne constituent pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas être révélateurs et ne constituent ni une estimation, ni une prévision, ni une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200613005033/fr/