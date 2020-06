Takeda Pharmaceutical : sélectionne deux nouveaux partenaires pour son Programme de responsabilité sociale des entreprises (RSE) mondial annuel afin de soutenir des systèmes de santé solides et l'accès aux soins de santé dans les pays en développement

− Les employés de Takeda dans le monde entier ont voté pour ajouter le Fonds pour l’accès à la santé et Bridges to Development en tant que partenaires 2020

− Avec ces nouveaux partenaires, les contributions du Programme RSE mondial de Takeda totalisent 12,3 milliards JPY (112 millions USD*) au travers de 16 programmes dans plus de 60 pays depuis son lancement en 2016

− La mission fondatrice de Takeda qui est de servir les patients, où qu'ils se trouvent, sous-tend ses engagements à prévenir les maladies et à accroître l'accès aux soins de santé en partenariat avec la communauté mondiale

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux partenaires à son Programme de responsabilité sociale des entreprises (RSE) mondial qui a pour engagement à long terme de renforcer les systèmes de santé et d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous dans les pays en développement. Dans le cadre d'un processus décisionnel annuel, les employés de Takeda dans le monde entier ont voté pour ajouter le Fonds pour l’accès à la santé et Bridges to Development comme nouveaux partenaires du Programme RSE mondial, qui soutient désormais 16 programmes dans plus de 60 pays.

Les engagements de Takeda envers ces nouvelles organisations partenaires au cours de l'exercice 2020 sont les suivants :

1,1 milliard JPY (10,1 millions USD*) au Fonds pour l’accès à la santé pour construire et améliorer les centres de santé communautaires et permettre au personnel de santé des organisations de santé ethniques et des organisations de santé communautaires ethniques (EHO/ECBHO) dans l'État shan de Birmanie de fournir des services de santé de qualité, en particulier aux mères et aux enfants, au cours des 5 prochaines années.

pour construire et améliorer les centres de santé communautaires et permettre au personnel de santé des organisations de santé ethniques et des organisations de santé communautaires ethniques (EHO/ECBHO) dans l'État shan de Birmanie de fournir des services de santé de qualité, en particulier aux mères et aux enfants, au cours des 5 prochaines années. 681 millions JPY (6,3 millions USD*) à Bridges to Development pour éliminer ou contrôler 5 maladies tropicales négligées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Vanuatu, y compris la filariose lymphatique, le pian, la lèpre, le trachome et les helminthiases transmises par le sol. Le projet de 3 ans améliorera la capacité des agents de santé, l'accès aux soins et au traitement.

« Nous saluons et apprécions beaucoup l'intérêt que Takeda et ses employés ont montré en contribuant à l'amélioration de la santé des populations vulnérables dans les zones touchées par les conflits et difficiles d'accès de l'État shan en Birmanie », a déclaré Oren Ginzburg, directeur du Fonds pour l’accès à la santé.

« L'équipe de Bridges est ravie d'entamer cet important travail au service de communautés et de populations qui ont été souvent laissées pour compte », a déclaré Julie Jacobson, associée gérante et co-fondatrice de Bridges to Development. « Dans ce projet, de concert avec les pays, notre objectif est d'obtenir des bénéfices durables pour la santé en éliminant et en contrôlant plusieurs maladies tropicales négligées dans une approche innovante. Nous remercions les employés de Takeda qui ont rendu cela possible grâce à leur soutien. »

Cette année marque le 5e anniversaire du Programme RSE mondial de Takeda, qui permet aux employés des 80 pays où Takeda exerce ses activités, d'être les décideurs quant aux activités innovantes à fort impact qui recevront le soutien de la société. Le programme, ancré dans les valeurs de l’entreprise, collabore activement avec des organisations de classe mondiale et des organisations non gouvernementales (ONG) qui ont fait leurs preuves dans la résolution des problèmes de santé mondiaux de manière efficace et durable afin de prévenir les maladies, former des agents de santé, renforcer les chaînes d'approvisionnement et améliorer l'accès à un diagnostic et à un traitement de qualité pour les patients du monde entier.

« Depuis son lancement en 2016, le Programme RSE mondial de Takeda a focalisé sur des initiatives qui renforcent les systèmes de santé et améliorent l'accès tout au long du parcours des patients dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Nous comptons atteindre au moins 17 millions de bénéficiaires d'ici 2025 à l'échelle mondiale », a déclaré Takako Ohyabu, Directeur des affaires commerciales internationales. « Nous sommes fiers de nous associer au Fonds pour l’accès à la santé et à Bridges to Development alors que nous nous efforçons d'augmenter la capacité des agents de santé et les soins préventifs pour les patients partout dans le monde, d'assurer un accès fiable aux équipements et aux fournitures essentiels, et de fournir aux communautés des connaissances, des services et un accès aux soins. »

En moins de cinq ans, les partenaires du Programme RSE mondial de Takeda ont généré un impact transformationnel qui sert aujourd'hui les communautés du monde entier et continuera de contribuer à de meilleurs résultats pour la santé et à des systèmes de santé plus solides pour les années à venir, notamment :

JOICFP, Plan International et UNICEF ont fourni des soins de santé, des services et une éducation de qualité à près de 700 000 femmes enceintes et mères, nouveau-nés, enfants et adolescents en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

JOICFP, Plan International, Seed Global Health, et UNICEF en Afrique et au Moyen-Orient, avec World Vision en Asie du Sud-Est, ont formé collectivement environ 6000 agents de santé dans 15 pays, y compris des infirmières qualifiées, des sages-femmes et des médecins stagiaires, ainsi que des agents de santé communautaires et des volontaires en nutrition.

Des millions d'enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la capacité des formations offertes par les institutions universitaires et cliniques en Afrique subsaharienne a été augmentée de façon exponentielle.

En accord avec les valeurs fondamentales de Takeda et son soutien de longue date à des systèmes de santé solides et à l'accès aux soins de santé pour tous, Takeda a récemment annoncé des contributions à la réponse mondiale COVID-19 par le biais de trois organisations dirigées par les Nations Unies pour renforcer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux soins et aux fournitures et lutter contre l'insécurité alimentaire.

Takeda forge également des partenariats philanthropiques publics-privés tournés vers l'avenir avec des institutions multilatérales et universitaires novatrices du monde entier telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

* Les informations financières relatives aux dons ont été converties de JPY à USD en utilisant le taux 108,87 ¥ : 1 $ au 3 juin 2020. Pour éviter toute ambiguïté, les montants payables dans le cadre des dons sont libellés en JPY.

