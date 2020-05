Tokyo continue de déchanter

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo débutait en baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street et de l'avertissement du président de la Réserve fédérale américaine concernant des dommages "durables" de la pandémie pour la première économie mondiale.

Après deux séances consécutives de baisse, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises perdait encore 0,73% à 20.119,31 points vers 01H40 GMT, et l'indice élargi Topix perdait aussi 0,73% à 1.463,93 points.

La Bourse de New York a vu rouge mercredi après un discours de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a encore un peu plus écarté le scénario d'une reprise "en V" de l'économie américaine après la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine sont reparties de plus belle: Washington a accusé mercredi Pékin de chercher à espionner les travaux de recherche américains sur la maladie qui a fait près de 300.000 morts dans le monde.

Au Japon, le gouvernement devrait lever jeudi l'état d'urgence pour une partie du pays, en raison de la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens.

Cependant les investisseurs avaient déjà anticipé cette mesure et digéraient plutôt des résultats et prévisions d'entreprises, souvent très marquées par la pandémie.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei étaient en baisse dans la matinée, à l'exception de la santé et des biens de consommation courante, comme l'alimentation. L'énergie, les nouvelles technologies et les valeurs financières étaient les plus mal orientées.

AVENIR SOMBRE POUR SONY: le géant japonais Sony perdait 2,47% à 6.894 yens. Ses résultats 2019/20 ont été très affectés par la pandémie, notamment ses segments d'électronique grand public et de services financiers, tandis que sa branche cinéma est à l'arrêt. Le groupe a dit prévoir une chute "d'au moins 30%" de son bénéfice opérationnel en 2020/21, malgré le lancement maintenu de sa nouvelle console PlayStation 5 en fin d'année.

TAKEDA ET RAKUTEN MIEUX LOTIS: peu touché par la pandémie, le géant pharmaceutique Takeda (+6,49% à 4.099 yens) a publié mercredi un bénéfice net surprise pour 2019/20, alors qu'il prévoyait initialement une perte, et il s'est montré très confiant pour son activité en 2020/21.

Même s'il est resté dans le rouge sur son premier trimestre 2020 en raison de ses investissements dans la téléphonie mobile, Rakuten (+0,59% à 1.007 yens) profitait de la confirmation de ses objectifs 2020 et de la bonne tenue de ses activités de e-commerce et autres services en ligne.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar, à raison d'un dollar pour 106,91 yens vers 01H30 GMT, contre 107,03 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise faisait de même face à l'euro, qui valait 115,64 yens contre 115,79 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0817 dollar contre 1,0818 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Malgré le recul inattendu des réserves de brut aux Etats-Unis, le marché du pétrole continuait de reculer jeudi en Asie, quoique plus faiblement que la veille: vers 01H30 GMT, le prix du baril de brut américain WTI perdait à peine 0,04% à 25,28 dollars mais le cours du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,65% à 29,00 dollars.

