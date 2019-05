Talanx AG : Sous une résistance hebdomadaire 27/05/2019 | 07:00 vente En cours

Cours d'entrée : 35.98€ | Objectif : 33€ | Stop : 36.74€ | Potentiel : 8.28% Talanx AG évolue à proximité de la résistance majeure en données hebdomadaire des 36.74 EUR. L'amorce d'une correction à court terme serait logique.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 33 €. Graphique TALANX AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.55 pour 2019 et de 8.8 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 32.96 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 36.74 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Assurance et courtier généraliste - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TALANX AG 20.81% 10 178 BERKSHIRE HATHAWAY INC. -0.98% 495 065 ALLIANZ 15.34% 96 047 CHUBB LTD 14.70% 67 843 ZURICH INSURANCE GROUP 12.32% 49 670 MARSH & MCLENNAN COMPANIES 19.60% 48 772 AMERICAN INTERNATIONAL GROU.. 33.87% 45 888 HARTFORD FINANCIAL SERVICES.. 19.78% 19 246 BAJAJ FINSERV 25.86% 18 703 - CNP ASSURANCES 6.64% 15 191 POWER FINANCIAL CORP 18.08% 15 064

Données financières (€) CA 2019 36 379 M EBIT 2019 2 410 M Résultat net 2019 950 M Dette 2019 - Rendement 2019 4,36% PER 2019 9,55 PER 2020 8,80 Capi. / CA 2019 0,25x Capi. / CA 2020 0,24x Capitalisation 9 086 M Prochain événement sur TALANX AG 05/06/19 Goldman Sachs European Financial Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 37,7 € Ecart / Objectif Moyen 4,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Torsten Leue Chief Executive Officer Herbert K. Haas Chairman-Supervisory Board Immo Querner Chief Financial Officer Erhard Walter Schipporeit Member-Supervisory Board Thomas Lindner Member-Supervisory Board