Talanx : avertit sur ses résultats de 2018

16/10/2018 | 09:15

L'assureur allemand Talanx a averti hier soir que le résultat net de son exercice 2018 ne s'annonce plus vers 850 millions, comme il l'avait confirmé en août dernier, mais désormais aux environs de 700 millions, soit 18% de moins. Avant, cependant, 900 millions en 2019.



Le taux de distribution sera maintenu.



Le groupe évoque une 'lourde perte' de plus de 260 millions d'euros pour sa division Industrial Lines sur la période courant de janvier à septembre, ce qui excède déjà la prévision pour l'ensemble de l'exercice. En cause : notamment plusieurs pertes importantes et inhabituelles par leur fréquence découlant de l'assurance de sites industriels.



Talanx reste cependant optimiste quant à la remise en ordre de cette division et anticipe, en 2019, un bénéfice net de l'ordre de 900 millions.



Le groupe de Hanovre présentera ses résultats du 3e trimestre 2018 le 12 novembre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.