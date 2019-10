Talend S A : Cloud est disponible sur Microsoft Azure

L'intégration native de Talend avec une qualité des données intégrée, permet d'accéder plus rapidement aux informations stratégiques

Redwood City, Calif. - 10 octobre 2019 -

Talend (NASDAQ : TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui que Talend Cloud est désormais disponible sur Microsoft Azure, offrant une plateforme d'intégration sécurisée et hautement évolutive (iPaaS) pour collecter, transformer et nettoyer les données. Grâce à la qualité des données intégrée et aux performances d'intégration native, Talend Cloud sur Microsoft Azure fournit les données fiables dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions en temps-réel, accélérer les analyses avancées et répondre aux exigences de conformité réglementaire.

« Auchan Retail déploie une stratégie cloud-first visant à accélérer la transformation des lignes métiers. L'entreprise disposant de nombreuses applications hébergées sur le cloud de Microsoft Azure, nous nous sommes naturellement intéressés à Talend Cloud sur Azure », déclare Simon Milléquand, responsable plateforme d'échange de données groupe chez Auchan Retail. « Lors de la phase de tests de la plateforme, nous avons pu basculer quelques modèles d'intégrations de la version on-premise de Talend, sans régressions ou difficultés particulières, sur Talend Cloud. Nous attendons avec impatience l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. »

Talend Cloud est facile d'utilisation et optimisé pour Azure. La solution prend également en charge les environnements multi-cloud et hybrides pour un maximum de flexibilité. Pour les organisations, cela simplifie et accélère le cycle de mise en œuvre, et accroît les performances et l'efficacité de l'intégration des données.

Au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées et analysées dans le cloud, Talend Cloud sur Azure aide les entreprises à mieux segmenter leurs clients, à opérationnaliser des algorithmes de data science, et à intégrer des données historiques et en continu, leurs permettant de répondre rapidement et en temps-réel aux opportunités et menaces de leurs activités.

Talend Cloud sur Microsoft Azure offre des fonctionnalités telles que :

Une connectivité étendue pour les environnements sur site, cloud, hybrides et multi-cloud, ainsi que la prise en charge de : Azure SQL Data Warehouse, Azure Databricks, Azure Data Lake Store, Azure HDInsights, et bien plus encore pour profiter de performances optimales.

Une qualité des données intégrée et omniprésente pour garantir la fiabilité des données et la conformité réglementaire.

Une intégration avec Azure DevOps, la prise en charge du CI/CD et serverless, pour une plus grande facilité de montée en charge et une meilleure productivité.

Des applications gouvernées en libre-service, telles que Pipeline Designer, Data Preparation* et Data Stewardship*, pour démocratiser les données et faciliter la transition vers le cloud des organisations orientées données.

Une tarification prévisible (basée sur le nombre d'utilisateurs) avec options de paiement à l'usage (PAYG).

« Notre relation privilégiée avec Microsoft sur Analytics et Azure nous a permis de combiner nos technologies pour offrir une expérience plus simple, plus rapide et plus transparente aux entreprises qui souhaitent accélérer leurs projets de datawarehouse dans le cloud et d'analyse avancée », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits chez Talend. « Nous avons construit Talend Cloud sur Microsoft Azure pour répondre à la demande croissante des entreprises qui désirent traiter leurs données plus rapidement, pour une meilleure connaissance de leurs activités et une meilleure expérience client, avec le même budget et les mêmes compétences. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe Microsoft Azure pour rendre cette offre possible. »

John 'JG' Chirapurath, Azure Data et IA chez Microsoft, ajoute : « Face à un paysage des données de plus en plus complexe, l'offre de Talend en matière de qualité des données intégrée, de génération de code natif et de fonctionnalités en libre-service répond naturellement aux besoins de nos clients. La capacité de fournir une source unique de données fiables à nos clients dans un large éventail d'industries, dont le retail ou l'industrie pharmaceutique, est d'une valeur inestimable. »

Pour plus d'informations ou pour commencer à utiliser Talend Cloud, inscrivez-vous au webinar de présentation, le 7 novembre ici.

* Applications disponibles en fin d'année.