TALEND : nomme un nouveau Directeur financier

Talend, un leader mondial des solutions d’intégration cloud, a annoncé la nomination de Adam Meister, ancien directeur chez Goldman Sachs, au poste de Directeur financier, à compter du 17 septembre 2018. Adam Meister dispose d’une solide expertise des marchés financiers et de capitaux, dont une longue expérience en finance d'entreprise, en stratégie et une connaissance approfondie de l'industrie du logiciel. Il sera chargé de diriger l'organisation financière de l'entreprise et de l'accompagner dans sa croissance et son expansion internationale.Adam Meister a précédemment occupé le poste de directeur général du pôle banque d'investissement en charge des technologies, médias et télécoms chez Goldman Sachs, où il s'est consacré au conseil et la direction des opérations de transaction pour des éditeurs de logiciels. Avant de rejoindre Goldman Sachs, il était vice-président du pôle banque d'investissement en charge des technologies, médias et télécoms de J.P. Morgan. Il a également occupé divers postes chez Visa, Deutsche Bank et la Federal Reserve Bank de St. Louis.