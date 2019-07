20 Minuten reprend Planet 105

Zurich, le 2 juillet 2019 - Le domaine Médias pendulaires de Tamedia a l'intention d'acquérir la chaîne Planet 105 du groupe Radio 1, la radio alémanique dédiée aux jeunes, afin de l'associer à «20 Minuten Music», lancée en 2017. L'objectif est de renforcer le développement de la radio musicale en ligne de 20 Minuten grâce à une diffusion FM et DAB+, et une expansion de l'offre éditoriale.

L'équipe actuelle d'animation et la rédaction de Planet 105 seront chargées de la gestion de la radio pour le compte de Tamedia, ainsi que de la production des contributions journalistiques et de la diffusion de la musique en collaboration avec la rédaction de 20 Minuten. Au lieu de formats classiques, les auditeurs bénéficieront d'un programme varié d'émissions, de podcasts et de bulletins d'information instantanés appuyés sur des informations et des articles de 20 Minuten.

Au cours de ces dernières années, Planet 105 a considérablement augmenté son audience, passant de 70'000 à 100'000 auditeurs quotidiens. Grâce à l'intégration à 20 Minuten, Planet 105 sera désormais disponible sur tous les canaux en ligne de la marque média au plus grand taux de pénétration de Suisse. Roger Schawinski, directeur de Radio 1: «Nous avons atteint d'excellents résultats par nos propres moyens. Grâce à la puissance de 20 Minuten sur le plan du marketing et de la promotion, la chaîne sera en mesure d'atteindre des objectifs complètement nouveaux. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à participer, au nom de 20 Minuten, au succès de la chaîne jeune numéro 1 en Suisse, avec notre savoir-faire de longue date et notre équipe fantastique».



Marcel Kohler, membre de la direction générale de Tamedia et directeur Publicité & Médias pendulaires: «Planet 105 s'inscrit parfaitement dans notre stratégie globale de développement de 20 Minuten. 20 Minuten Music a déjà du succès aujourd'hui, mais nous avons encore d'autres ambitions. Avec l'équipe de Planet 105, nous voulons offrir à la communauté de 20 Minuten une radio à forte pénétration avec une offre musicale adaptée à notre groupe cible, des informations concises et un contenu attractif».

L'acquisition de Planet 105 par Tamedia est soumise à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et de la Commission fédérale de la concurrence (COMCO). Il a été convenu entre les parties que le prix d'acquisition ne serait pas divulgué.