30 millions d’utilisateurs planifient chaque mois leurs réunions avec Doodle

Zurich, le 13 décembre 2018 - En novembre*, Doodle a atteint un nombre record de 30 millions d'utilisateurs, ce qui en fait le numéro un des plateformes de planification de réunions. Dans le même temps, 2,5 millions de réunions rassemblant en moyenne 7,5 participants ont été organisées. Doodle est utilisé aujourd'hui dans 240 pays, avec trois pôles principaux constitués de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse (28%), des États-Unis (25%) et de la France (13%).

Tout a commencé par une manifestation privée: le fondateur Myke Näf souhaitait réunir ses amis autour d'un repas, mais s'est trouvé rapidement contrarié par la difficulté de trouver une date convenant à tout le monde. C'est pour simplifier le processus qu'il a créé le précurseur de ce qui est aujourd'hui la principale plateforme mondiale de planification en ligne. Depuis lors, Doodle a connu une croissance organique.

À chaque réunion, sa solution

Le cœur du concept n'a pas changé: Doodle permet d'organiser des réunions le plus aisément possible, avec à chaque fois la solution qui convient: le «groupe Doodle» classique reste l'outil le plus utilisé à ce jour, pour un usage aussi bien professionnel que privé. «Doodle 1:1», disponible depuis la semaine dernière, a été inventé spécialement pour les réunions en tête à tête, alors que Meekan, le chatbot de Doodle, transforme l'organisation de réunions d'équipes en un jeu d'enfants automatisé. Doodle laisse entrevoir d'autres innovations: «Dans le mois qui viennent, nous allons lancer de nouvelles solutions de planification basées sur l'intelligence humaine et artificielle», déclare Gabriele Ottino, CEO de Doodle.

*d'après Google Analytics