Christian Haberbeck quitte son poste de responsable Développements & Projets du groupe à l'été 2020. Daniel Mönch lui succèdera

Zurich, le 10 septembre 2019 - Christian Haberbeck, responsable Développements & Projets de Tamedia, quitte ses fonctions de son plein gré fin juin 2020 afin d'entamer une reconversion professionnelle après six ans à ce poste. C'est Daniel Mönch, actuellement chef de projet sénior Développements & Projets, qui lui succèdera. Christian Haberbeck a rejoint Tamedia en 2007 en tant que directeur général de Huber & Co. à Frauenfeld. De 2008 à fin 2013, il a été responsable des magazines et, en 2014, a pris la direction du service Développements & Projets du groupe. Ces dernières années, il a soutenu la transformation de Tamedia et dirigé des projets novateurs tels que l'acquisition du groupe Goldbach et la centralisation des divisions éditoriales.

Daniel Mönch travaille depuis 2015 au sein du service Développements & Projets du groupe. Auparavant, il a travaillé pour le cabinet international de conseil en management Horváth & Partners à Munich. Daniel Mönch a étudié les sciences économiques à l'université d'Ulm ainsi qu'à l'University of South Florida et termine actuellement un Executive MBA en Business Engineering à l'université de Saint-Gall (HSG). À son nouveau poste de responsable Développements & Projets du groupe, il aura en charge la gestion des projets stratégiques toutes divisions confondues à partir de juillet 2020, assistera l'éditeur et président du conseil d'administration Pietro Supino et apportera son aide à la direction du groupe sur le plan stratégique.

Pietro Supino, éditeur et président du conseil d'administration de Tamedia: «Avec ses multiples compétences, Christian Haberbeck a géré avec succès de nombreux projets de nature très diverse. Christoph Tonini et moi-même tenons à le remercier pour son excellente collaboration. Nous nous réjouissons également d'avoir trouvé en Daniel Mönch un successeur idéal et nous lui souhaitons dès à présent plein succès dans ses futures tâches».