Christine Gabella rejoint la nouvelle Direction des Médias payants de Tamedia

Lausanne, le 1er octobre 2019 - Christine Gabella sera déléguée du Co-Directeur général des Médias payants Marco Boselli pour la Suisse romande au sein de la nouvelle structure du groupe effective au 1er janvier 2020. Comme annoncé en juin dernier, le Conseil d'administration a décidé d'une large décentralisation dont le but est de réunir les conditions de croissance pour chaque entité. Dès le 1er janvier 2020, Tamedia sera organisé en une société de type holding avec quatre groupes indépendants: Médias payants, Médias pendulaires, la commercialisation publicitaire et les Marketplaces avec leur propre Direction générale et Conseil d'administration.



Actuelle secrétaire générale de Médias Suisses, l'association des médias privés de Suisse romande, Christine Gabella aura notamment pour mission de soutenir l'éditeur Pietro Supino en matière d'affaires publiques dans son activité pour la branche. Christine Gabella représentera toutes les marques payantes de Tamedia en Suisse romande et assumera des responsabilités opérationnelles dans les projets et processus de changement liés aux Médias payants.

Entre 2006 et 2010, Christine Gabella fut responsable du Conseil juridique et Ressources Humaines de Ringier Romandie. Avant de rejoindre Médias Suisses en juin 2017, elle a été adjointe de direction dans un établissement de psychiatrie, puis a eu une activité indépendante de conseil aux établissements de santé.Christine Gabella est membre du Conseil d'administration de Keystone-ATS dans ses fonctions actuelles, et du Conseil de fondation du Centre de formation au journalisme et aux médias. Elle a obtenu une licence en droit à l'Université de Fribourg et un brevet d'avocate à Genève.

Marco Boselli, Co-Directeur général des Médias payants: «Je me réjouis de pouvoir accueillir Christine Gabella au sein de la nouvelle Direction générale des Médias payants en janvier prochain. Ses connaissances de la branche des médias, ses relations et réseau en matière d'affaires publiques, ainsi que ses compétences dans le domaine des Ressources humaines et du droit, seront de véritables atouts dans cette phase de transformation».

Le Conseil d'administration et la Direction Générale de Tamedia félicitent Christine Gabella et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions.