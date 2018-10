Christof Zogg devient CEO de Starticket

Zurich, le 30 octobre 2018 - Christof Zogg (47 ans) prend la direction de l'entreprise de billetterie Starticket au 1er janvier 2019. Auparavant, il a exercé la fonction de Director Digital Business auprès des Chemins de Fer Fédéraux (CFF). À ce titre, il a notamment été responsable du développement réussi de la nouvelle application mobile CFF et du site cff.ch, triplant la vente numérique de billets pendant cette période. Dans ce cadre, Christof Zogg dirigeait une équipe de 50 spécialistes des secteurs du numérique, des ventes et du marketing. Avant de rejoindre les CFF, il a exercé pendant huit ans diverses fonctions auprès de Microsoft Suisse, où il a terminé Director Developer & Platform Group et membre de la direction générale.

Samuel Hügli, membre de la direction et directeur Technologie & Participations de Tamedia: «Aux CFF, Christof Zogg a fait nettement progresser la vente numérique; grâce à sa solide expérience dans le secteur Digital Business, il réunit les meilleures conditions pour continuer à asseoir la position de prestataire de Starticket. Au nom de la direction de Tamedia, je lui souhaite un bon début, et je souhaite qu'avec nos clients et nos partenaires, nous continuions d'é le succès de Starticket».

Christof Zogg reprend les fonctions de CEO de Stefan Riedel qui a quitté l'entreprise. Fondée en 2003, Starticket distribue chaque année plusieurs millions de billets destinés à des manifestations dans toute la Suisse par le biais d'un réseau de 1500 points de prévente, d'un centre d'appel et directement sur starticket.ch.