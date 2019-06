Christoph Tonini cédera la direction opérationnelle de Tamedia dans un an; création d'une nouvelle structure organisationnelle avec quatre segments d'activité autonomes

Zurich, le 12 juin 2019 - Comme annoncé le 12 mars 2019, Tamedia a procédé à un examen de la structure du groupe. En créant quatre sous-groupes, le Conseil d'administration a décidé d'une large décentralisation dont le but est de réunir les conditions optimales pour la transparence et la croissance, y compris dans le cadre de partenariats possibles dans les domaines d'activité, avec les opportunités et cultures propres à chacun d'eux. L'activité journalistique, cœur de métier historique du groupe, demeure l'axe central et un élément important en matière d'investissements pour l'éditeur.

À compter du 1er janvier 2020, les quatre domaines d'activité seront dirigés en tant qu'unités autonomes dotées chacune de sa direction, de son conseil d'administration et de son compte de résultats. Les Médias payants seront dirigés conjointement par Marco Boselli (journalisme) et Andreas Schaffner (services d'édition), les Médias pendulaires par Marcel Kohler, la commercialisation publicitaire par Michi Frank et les Marketplaces par Christoph Brand. La composition des conseils d'administration et des directions des divers sous-groupes sera définie et communiquée au second semestre 2019.

À partir du 1er juillet 2020, après le départ de Christoph Tonini en tant que CEO, le groupe sera directement placé sous la responsabilité de Pietro Supino, éditeur et Président de Tamedia, dans une structure de type holding. Samuel Hügli (Technologie & Ventures) et Sandro Macciacchini (Finances & Ressources Humaines) continueront à faire partie de l'équipe de direction du groupe.

Le Conseil d'administration du groupe définira la stratégie d'actionnariat pour les quatre domaines d'activité, ainsi que pour les participations, regroupées sous Ventures. La direction du groupe accompagnera sa mise en œuvre et veillera à tirer parti de synergies et d'effets d'échelle. Tamedia vise en particulier à renforcer sa position de leader en Suisse en utilisant les données de l'ensemble du groupe afin d'améliorer ses produits et l'expérience utilisateur.

C'est en 2003 que Christoph Tonini est entré chez Tamedia en tant que responsable des Finances. De 2008 à 2012, il a notamment été à la tête des domaines Services, Journaux suisses, Médias suisses, avant d'être finalement responsable du domaine Digital & 20 Minuten. En 2013, il a été nommé Président de la Direction.

Pietro Supino, éditeur et Président de Tamedia: «Nous remercions Christoph Tonini de son excellent travail pendant ces 17 dernières années. Il a accompli des réalisations exceptionnelles en faisant preuve d'esprit d'entreprise, de compétence et de talents de négociateur. Plus de 80% du résultat actuel du groupe provient des nouvelles affaires réalisées dans les domaines des Médias pendulaires, de la commercialisation publicitaire et des marchés, qui ont été développés et repris sous sa direction. La nouvelle structure d'organisation définie avec Christoph Tonini réunit des conditions optimales pour la poursuite d'un développement dynamique dans tous les secteurs.»

Christoph Tonini: «J'ai eu le grand privilège de collaborer avec une équipe exceptionnelle pour contribuer à faire de Tamedia un groupe de médias suisse numérique de premier plan. La nouvelle structure d'organisation plus décentralisée élaborée avec le Conseil d'administration permettra à Tamedia de se montrer encore plus agile sur les marchés pertinents, qui répondent chacun à ses lois propres, et de continuer à se développer avec succès.»

Demandes de journalistes et interviews

Pietro Supino et Christoph Tonini se tiennent à la disposition des journalistes intéressés pour répondre à toute question, aujourd'hui mercredi 12 juin 2019, à 11 heures, chez Tamedia, Werdstrasse 21 à Zurich. Prière de s'annoncer à la réception svp.