Création de TX Group

Le plus grand groupe de médias privé suisse Tamedia se dote d'une structure d'entreprise tournée vers l'avenir et d'un nouveau nom. À compter du 1er janvier 2020, une organisation décentralisée composée de quatre entreprises largement indépendantes sera constituée sous le toit de TX Group.

Zurich, le 26 novembre 2019 - TX Group: tel sera le nom du groupe de médias à compter du 1er janvier 2020. L'organisation de type holding comportera quatre entreprises largement indépendantes dotées chacune de sa propre Direction et de son propre Conseil d'administration. Toutes les plateformes de rubriques et places de marché seront intégrées dans l'entreprise TX Markets dirigée par Christoph Brand, et dès le 1er mai 2020 au plus tard par Olivier Rihs. La commercialisation publicitaire sera regroupée chez Goldbach sous la responsabilité de Michi Frank. 20 minutes regroupera les médias pendulaires suisses et étrangers sous la direction de Marcel Kohler. Les médias payants aborderont l'avenir sous la désignation Tamedia; l'entreprise sera dirigée conjointement par Marco Boselli (journalisme) et Andreas Schaffner (services d'édition).

TX Group: hub numérique pour la Suisse

TX Group constitue un réseau de médias et de plateformes proposant des informations, des repères, des divertissements et des services atteignant chaque jour plus de 80% de la population suisse. TX fait référence à «Technology Exchange», une manifestation interne organisée chaque année depuis 2015 et qui a rassemblé en juin dernier 600 collaborateurs des domaines de la Technologie, du Marketing et des Produits. C'est ainsi qu'est née la marque TX. TX symbolise la collaboration interdisciplinaire, la confiance dans les possibilités des technologies nouvelles et l'innovation. Avec le slogan «Uniting platforms», TX se positionne comme un réseau fort et accessible de plateformes ouvertes au changement et établissant de nouvelles références dans ses domaines d'activité.

Pietro Supino, éditeur et président du Conseil d'administration: «Avec cette nouvelle organisation décentralisée, nous voulons créer les bonnes conditions pour la poursuite du développement dynamique de nos multiples activités. Pour cela, nous nous appuyons sur notre proximité vis-à-vis de nos marchés et sur la prise en charge de nos divers métiers, dont chacun a sa culture propre. Le journalisme et l'activité rédactionnelle, au-delà de leur importance économique, demeurent pour notre groupe un axe incontournable en faveur duquel je continuerai à m'engager personnellement en ma qualité d'éditeur.»

Le nouveau nom du groupe et la modification des statuts qui s'y rapporte sont placés sous la réserve de la décision d'une Assemblée générale extraordinaire de Tamedia, convoquée vendredi 20 décembre 2019 à 09h00, Werdstrasse 21, 8004 Zurich.

Pascale Bruderer et Christoph Tonini entrent au Conseil d'administration de TX Group

La prochaine Assemblée générale ordinaire du 3 avril 2020 sera appelée à compléter le Conseil d'administration en y faisant entrer Pascale Bruderer et Christoph Tonini.

Pascale Bruderer est partenaire de la start-up informatique Crossiety et parlementaire nationale depuis de nombreuses années. Ancienne présidente du Conseil national, membre du Conseil des Etats et présidente de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, Pascale Bruderer est membre du Conseil consultatif du Swiss Media Forum depuis sa création. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Zurich et a étudié à l'Université Harvard de Boston (États-Unis) et à l'Executive School de l'Université de Saint-Gall.

Le CEO Christoph Tonini est membre depuis 17 ans de la Direction de Tamedia. Il mettra en œuvre l'introduction de la nouvelle structure d'entreprise jusqu'à fin juin 2020, comme annoncé, puis devrait rejoindre le Conseil d'administration de TX Group après avoir cédé ses responsabilités opérationnelles.

À compter du 1er juillet 2020, le Président Pietro Supino, Samuel Hügli (Technologie & Ventures) et Sandro Macciacchini (Finances & Personnel) assumeront la direction du groupe. Le département Développement de l'entreprise, dirigé par Daniel Mönch (à partir du 1er juillet 2020), et celui de la Communication, conduit par Patrick Matthey, resteront rattachés à la Direction du groupe.

Dès le 1er janvier 2020, Martin Kall prendra les fonctions de vice-président du Conseil d'administration et Lead Director dans le sens du Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

Marina de Planta a annoncé qu'elle ne briguerait pas de nouveau mandat et son retirerait du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale du 3 avril 2020. Son grand engagement a été précieux pour le Conseil d'administration et elle reste présidente de la Commission de révision jusqu'à son retrait. Le Conseil d'administration remercie Marina de Planta pour sa longue et fructueuse collaboration et lui présente ses vœux de succès pour l'avenir.

Sous réserve de la décision de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de TX Group présentera la composition suivante: Pietro Supino (Président), Martin Kall (Vice-président et Lead Director), Pascale Bruderer, Pierre Lamunière, Sverre Munck, Konstantin Richter, Andreas Schulthess et Christoph Tonini.

Collaboration avec l'agence Made Identity

La nouvelle identité de marque a à nouveau été développée en collaboration avec l'agence zurichoise Made Identity.