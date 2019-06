Direction des Médias pendulaires renforcée à partir de 2020

Zurich, le 17 juin 2019 - Dans le cadre de la nouvelle structure de Tamedia, le secteur Médias pendulaires sera réorganisé à compter du 1er janvier 2020 sous la direction de Marcel Kohler. Avec Annina Flückiger, Valérie Henzen, Marc Challandes, Marco Di Bernardo, Philippe Favre, Sven Ruoss et Laurent Siebenmann, la future direction des Médias pendulaires se compose d'une solide équipe formée par les cadres dirigeants actuels et deux arrivants qui rejoignent à nouveau Tamedia.



Marcel Kohler, Directeur des Médias pendulaires et membre de la direction générale de Tamedia: «Nous voulons mettre cette plus grande liberté entrepreneuriale au service de la nouvelle structure du groupe et développer activement de nouveaux thèmes en plus des nombreux projets déjà existants en Suisse et à l'étranger. Je me réjouis de façonner l'avenir avec de nouveaux et d'anciens collègues afin de faire progresser de manière intensive le développement des Médias pendulaires grâce aux innovations.»

À compter du 1er janvier 2020, la fonction de Chief Revenue Officer (CRO) sera créée au sein du secteur Médias pendulaires. Le titulaire de ce poste se verra confier la responsabilité de la conception commerciale de l'offre en collaboration avec le marketing publicitaire. Nous avons pu affecter Marc Challandes à cette mission, qui fait ainsi son retour chez Tamedia. Cet expert en matière de solutions numériques a travaillé jusqu'en juillet 2018 au sein de Tamedia Advertising en tant que Head of Commercial Products & Technology et dirige actuellement le secteur Digital Sales & Innovation du groupe Blick. Marc Challandes est titulaire d'un Master of Advanced Studies ZFH in Digital Business.

Avec Sven Ruoss comme nouveau Chief Product Officer (CPO), un autre ancien collaborateur et spécialiste confirmé du marché en ligne fait son retour chez Tamedia. Le développement des produits et de l'équipe des médias sociaux fera partie de ses missions. Sven Ruoss travaille depuis 2015 chez Ringier où il occupe le poste de Head of New Business & Sports du groupe Blick. De 2012 à 2014, il a été chef de projet au sein du département développement d'entreprise & projets de Tamedia. Il est titulaire d'un Master en Marketing, Services and Communication Management obtenu à l'université de Saint-Gall.



Annina Flückiger assurera les fonctions de Chief Commercial Content Officer (CCCO) et dirigera la division Commercial Publishing en forte croissance et de l'équipe tSocial. Annina Flückiger a rejoint 20 Minuten en 2006 et a géré pendant plusieurs années le marketing de la marque média ainsi que le secteur édition de 20 Minuten Friday. Elle dirige actuellement le secteur Commercial Services & Marketing Solutions de Tamedia Advertising. Elle est titulaire d'un Master of Advanced Studies in Business Communications.



Valérie Henzen, Team Lead of Product-Management 20 Minuten, sera promue au poste de Chief Marketing Officer (CMO) dans le cadre de la réorganisation et sera responsable du marketing au sein des Médias pendulaires. Après diverses expériences professionnelles dans les branches du marketing et de l'événementiel, cette diplômée en Marketing Management travaille pour 20 Minuten depuis 2013 et dispose d'un haut niveau d'expertise et de nombreuses années d'expérience.



Marco Di Bernardo reprendra la fonction de Chief Technology Officer (CTO). Arrivé en mars 2018 chez Tamedia, il est Head of Program Management du groupe informatique pour la coordination et la gestion de tous les projets informatiques du secteur Publishing. Diplômé en économie d'entreprise, il possède un solide savoir-faire en matière de technologie et d'informatique et a notamment occupé des postes dirigeants chez Ringier pendant plusieurs années.

Les postes à responsabilité en Suisse romande restent inchangés avec Philippe Favre en tant que rédacteur en chef de 20 minutes et Laurent Siebenmann en tant que rédacteur en chef de lematin.ch. Avec leur arrivée au sein de la direction des Médias pendulaires, ils seront tous deux directement rattachés à Marcel Kohler à partir du 1er janvier 2020.

En raison du transfert de Marco Boselli aux Médias payants de Tamedia, la nouvelle composition de la rédaction en chef de 20 Minuten en Suisse alémanique sera communiquée à une date ultérieure.

La responsabilité des activités à l'étranger au Danemark, au Luxembourg et en Autriche incombe toujours directement à Marcel Kohler.