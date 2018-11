Doodle 1:1, la solution la plus simple pour les réunions à deux

Zurich, le 29 novembre 2018 - Avec Doodle 1:1, Doodle propose désormais à ses utilisateurs la variante la plus simple pour réserver une réunion à deux en deux étapes seulement. Grâce à cette nouvelle fonction Doodle, le premier utilisateur sélectionne ses propres disponibilités et les envoie au second participant. Dès que la personne invitée a retenu l'option qui lui convient, le rendez-vous est confirmé et directement inscrit dans les deux calendriers.

Un sondage récemment commandité par Doodle révèle que l'organisation de réunions à deux chez les «busy professionals» peut prendre jusqu'à 223 minutes par semaine. Les «busy professionals» sont les personnes qui planifient entre 15 et 25 réunions par semaine et exercent une fonction de chef d'équipe ou de manager. Ce sondage fait apparaître que les réunions à deux sont les plus fréquentes dans ce contexte. Ce groupe professionnel devrait donc profiter tout particulièrement de cette nouvelle fonction de Doodle.

Gabriele Ottino, Managing Director de Doodle: «Nous sommes tous énervés par les incessantes navettes requises avant de pouvoir fixer une réunion. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir proposer avec Doodle 1:1 une alternative qui élimine le stress. Grâce à elle, les hommes d'affaires vont pouvoir se concentrer sur l'échange des idées en cessant de penser à l'échange des dates possibles.»

Depuis le début de 2017, Doodle, qui était initialement un système de planification privé, se transforme en outil commercial avec modèle d'abonnement. Ces deux dernières années, le produit a fait l'objet de gros investissements. Doodle emploie aujourd'hui plus de 50 personnes à Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Le planificateur en ligne est utilisé chaque mois par plus de 30 millions de personnes dans le monde entier. De nouvelles fonctions commerciales viennent constamment s'y ajouter.

Doodle 1:1 vidéo