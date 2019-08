Finanz und Wirtschaft lance un nouveau produit financier

Zurich (awp) - Le bihebdomadaire zurichois Finanz und Wirtschaft (FuW), propriété de Tamedia, annonce le lancement immédiat d'un nouveau produit de placement, Value. Il s'agit d'un certificat ("tracker") qui reproduit l'indice du portefeuille de valeurs lancé "avec succès il y a plus dix ans" par FuW, selon un communiqué de vendredi.

Les actions du portefeuille sont axées sur l'Europe et l'Amérique du Nord, avec un horizon de placement moyen-long terme à travers divers secteurs économiques. la composition de l'indice et réévaluée quatre fois par an par un comité composé notamment de la rédaction en chef et de journalistes.

Le certificat est émis en collaboration avec Leonteq et négociable à la Bourse, dès un investissement de 100 francs suisses.

op/jh