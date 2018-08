Frédéric Julliard succède à Pierre Ruetschi à la tête de la Tribune de Genève

Genève, le 29 août 2018 - A la tête de la Tribune de Genève depuis octobre 2006, Pierre Ruetschi quitte son poste de rédacteur en chef le 31 août 2018. C'est Frédéric Julliard, actuel rédacteur en chef adjoint, qui lui succédera dès le 31 août 2018. Pierre Ruetschi restera chroniqueur de la Tribune de Genève.



Depuis près de douze ans, Pierre Ruetschi a permis à la Tribune de Genève de conforter sa position de média de référence sur l'ensemble du territoire genevois. Avec un objectif: accorder une priorité claire aux thématiques portant sur les grands enjeux pour la région et ses habitants, sans faire de concession à l'approfondissement et à la qualité de l'information. Pierre Ruetschi a également accompagné la transition numérique de la Tribune de Genève avec le lancement de l'abonnement digital payant en 2015 et la nouvelle organisation de la rédaction en 2016 qui visait à renforcer la production de contenus sur les supports numériques.



Après avoir passé une maturité classique à Lausanne, Pierre Ruetschi obtient une licence en sciences politiques et études internationales de l'Université de Genève et de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales. Il débute sa carrière de journaliste en 1984 à l'agence Associated Press à Berne, avant de rejoindre La Tribune de Genève. Il occupe le poste de correspondant à Washington de 1995 à 2000 pour La Tribune de Genève et 24 heures. Après avoir été nommé rédacteur en chef adjoint et responsable des activités multimédia du quotidien genevois en 2001, il accède au poste de rédacteur en chef en octobre 2006.



Né à Genève, Frédéric Julliard est rédacteur en chef adjoint de la Tribune de Genève depuis 2013 et en charge du digital depuis 2017. Il fut auparavant chef adjoint et chef de la rubrique locale entre 2008 et 2012. Il débute sa carrière de journaliste au Matin en 2000 avant de rejoindre la Tribune de Genève en 2007. Frédéric Julliard est titulaire d'un Master en lettres et a suivi l'Investigative Journalism Summer Workshop de la Columbia University - Graduate School of Journalism.

Le Conseil d'administration et la Direction Générale de Tamedia remercient Pierre Ruetschi pour son engagement au sein de l'entreprise et plus particulièrement à la tête de la Tribune de Genève depuis plus de dix ans, et souhaitent plein succès à son successeur Frédéric Julliard.