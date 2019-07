Gaudenz Looser est le nouveau rédacteur en chef de 20 Minuten

Zurich, le 3 juillet 2019 - Gaudenz Looser a été nommé rédacteur en chef de 20 Minuten en Suisse alémanique. Il prend dès à présent la succession de Marco Boselli, qui intègre la Direction de Tamedia à compter du 1er janvier 2020 et se consacrera désormais à ses futures tâches à la tête du secteur Médias payants.

Gaudenz Looser travaille pour 20 Minuten depuis 14 ans. Editeur en chef depuis 2012, il a été nommé rédacteur en chef adjoint en 2016. Journaliste depuis de longues années, il travaillait déjà comme pigiste pour les Schaffhauser Nachrichten durant sa scolarité et a créé une émission pour la jeunesse à Radio Munot. Par la suite, il a notamment travaillé pour la Südostschweiz et l'Aargauer Zeitung. Gaudenz Looser a étudié le journalisme à la MAZ de Lucerne, ainsi que la gestion des médias à la Hamburg Media School. Il possède également un MAS en Business Communication and Leadership de la ZHAW de Winterthour.

Lorenz Hanselmann est nommé rédacteur en chef adjoint. Après des études de sciences des médias et de la communication, il est entré à 20 Minuten en 2006, notamment en qualité de rédacteur pour la rubrique Suisse, puis de reporter en chef. En 2015, il est devenu éditeur en chef, pour ensuite diriger, au début de 2018, le Newsdesk de 20 Minuten. Il fait partie de la rédaction en chef depuis octobre 2018.

Désirée Pomper fait son entrée au sein de la rédaction en chef, désormais composée de trois personnes. Elle travaille depuis 2009 à la rubrique Suisse & Politique de 20 Minuten, dont elle est responsable depuis 2012. En 2018, elle est également devenue responsable de l'équipe des reporters et dirige depuis ce printemps le nouveau service Story. En outre, elle était membre de l'équipe dirigeante de la rédaction de 20 Minuten. Désirée Pomper, qui a fait des études de relations internationales à Genève, a suivi les cours de la Columbia School of Journalism à New York en 2014.

Marcel Kohler, responsable Publicité & Médias pendulaires et membre de la Direction de Tamedia: «Avec Gaudenz Looser, Lorenz Hanselmann et Désirée Pomper, nous disposons d'une nouvelle équipe solide au sein de la rédaction en chef, composée de cadres jeunes, mais très expérimentés, qui se réjouissent d'écrire les nouveaux chapitres à succès de l'histoire de 20 Minuten. Je me réjouis de collaborer encore plus étroitement avec eux.»



Gaudenz Looser, rédacteur en chef de 20 Minuten, Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes, et Laurent Siebenmann, rédacteur en chef de lematin.ch, rendront compte directement à Marcel Kohler dans le cadre de la réorganisation du secteur Médias pendulaires de Tamedia au 1er janvier 2020.