Goldbach et Tamedia Advertising remportent le «Horizont Medien Award»

Zurich, le 20 août 2019 - Pour la 8e fois consécutive, Goldbach (Goldbach Media et Goldbach Audience) reçoit le «Horizont Medien Award» de la meilleure régie publicitaire et devance ses concurrents avec la note globale de 7,39 points. De son côté, Tamedia Advertising (Tamedia Publishing) remporte le «Horizont Medien Award 2019» du meilleur fournisseur de médias sur une note de 7,71 points. Les annonceurs et agences apprécient particulièrement les prestations de services et les compétences de Goldbach et de Tamedia Advertising en matière de conseil ainsi que la grande compétence numérique dont les deux entreprises font preuve.

Michi Frank, CEO de Goldbach Group et membre de la Direction générale de Tamedia, ne cache pas sa satisfaction: «Dans un marché très changeant, les prestations de service et de conseil fournies par les collaborateurs sont d'une importance capitale pour entretenir et solidifier les relations clients. Notre 8e victoire consécutive est une énorme récompense. En guise de remerciement, nous promettons de garder à cœur la volonté de nous améliorer sans cesse pour nos clients».

Marcel Kohler, directeur Publicité & Médias pendulaires et membre de la Direction générale de Tamedia: «Je me réjouis de savoir que nous avons réussi à nous maintenir au sommet cette année encore. C'est une grosse performance d'équipe et une preuve que la politique de travail convergente de Tamedia Advertising répond aux besoins des clients. Je remercie mes collègues pour leur engagement professionnel, ainsi que nos clients et partenaires pour leur collaboration et leur confiance».

Description de la méthode

Pour le «Horizont Medien Award 2019», 34 fournisseurs de médias et 13 régies publicitaires ont été évalués selon les critères suivants: impression générale, compétence numérique, prestations de services, conseil et rapport qualité/prix. En tout, 419 annonceurs et agences publicitaires et médias suisses de premier plan ont participé au sondage en ligne mené par Media Research Group. Le sondage s'est déroulé de janvier à mars 2019.