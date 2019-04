Goldbach et Tamedia lancent le réseau publicitaire conjoint Tango

Tamedia et Goldbach étendent leur coopération fructueuse dans la commercialisation de vidéos dans le secteur display et lancent le réseau Tango. La nouvelle offre commune de produits en réseau comprend tous les produits de ciblage de Tamedia et de Goldbach. Par ailleurs, les clients publicitaires bénéficient d'une portée accrue sur plus de 300 sites internet dans un environnement premium.

Zurich, le 3 avril 2019 - Tamedia et Goldbach souhaitent renforcer ensemble leur position sur le marché publicitaire suisse dans la commercialisation de produits display et vidéo basés sur les données. Pour ce faire, Tamedia Advertising et Goldbach Audience (Switzerland) AG lancent une offre publicitaire conjointe comme ils l'avaient annoncé. Avec le réseau Tango (composé de Tamedia et de Goldbach), les clients peuvent désormais atteindre leurs groupes cibles spécifiques par le biais d'une seule insertion sur plus de 300 sites internet de haute qualité de l'environnement réseau de Tamedia et de Goldbach, comme par exemple les plateformes phare 20min.ch, 24heures.ch, tdg.ch, tagesanzeiger.ch, fuw.ch, faz.net, les sites de ProSiebenSat.1 et le groupe de médias RTL ainsi que bettybossi.ch, wetter.com, cineman.ch, homegate.ch ou ricardo.ch. «Grâce à notre nouvelle offre display, tous les produits de ciblage de Tamedia Advertising et de Goldbach jusqu'à présent disponibles sont combinés afin de jouir d'une portée encore plus grande», explique Dominik Lämmler, Chief Network / Programmatic / Partner Relations chez Tamedia.

Le réseau Tango doit continuer de se développer à travers un portefeuille de produits toujours plus large. Le lancement d'un produit publicitaire basé sur la performance est prévu à l'automne 2019. «Nous voulons couvrir en continu et de manière optimale les besoins de nos clients en leur offrant une plus grande portée et de meilleures possibilités de ciblage. Notre objectif est de toucher presque tous les internautes suisses dans un environnement premium par le biais d'une seule insertion», déclare Stefan Wagner, Managing Director de Goldbach Audience (Switzerland) AG.

La commercialisation du réseau Tango sera assurée par les équipes de ventes existantes à savoir celles de Tamedia Advertising et Goldbach Audience.