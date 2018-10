Helpling rachète Book A Tiger en Suisse, la place de marché du personnel de nettoyage

Zurich, le 17 octobre 2018 - Tamedia et Helpling lancent la place de marché Helpling en Suisse, une société en joint-venture avec une plateforme détenue à parts égales à hauteur de 50%. Dans le cadre de cette transaction, Helpling absorbe les activités en Suisse de Book A Tiger, qui se focalise désormais sur la clientèle professionnelle en Allemagne et se retire de la Suisse. Auparavant, Tamedia détenait 41% de Book A Tiger Suisse. L'ensemble du personnel employé chez Book A Tiger en Suisse est repris par Helpling. L'objectif est de poursuivre le développement de la place de marché du personnel de nettoyage en Suisse avec le concours de Tamedia.

Samuel Hügli, membre de la direction générale et responsable de la division Technologie & Participations de Tamedia: «Nous avons trouvé avec Helpling un partenaire adéquat pour reprendre et poursuivre les activités de Book A Tiger en Suisse. L'entreprise est déjà active avec succès sur différents marchés, et nous la soutiendrons par le biais de notre expertise pour qu'elle réussisse son entrée sur le marché. Les clients existants de Book A Tiger en Suisse pourront continuer à réserver leur personnel de nettoyage via Helpling.»

Philip Huffmann, cofondateur et CEO de Helpling: «Helpling offre aux clients suisses un service de qualité élevée et des possibilités de réservation simples. Chez nous, les clients peuvent sélectionner le personnel de nettoyage de leur choix directement en ligne. Nous bénéficierons de l'appui de Tamedia, un partenaire fort qui nous aidera à démarrer sur le marché. Nous sommes très heureux de cette coopération.»

Helpling place du personnel de nettoyage assuré pouvant être sélectionné et aussi noté sur l'application mobile ou sur le site web. Les clients et le personnel de nettoyage communiquent via Helpling. Le paiement s'effectue également via la plateforme. En Suisse, le personnel de nettoyage pourra être réservé sur www.helpling.ch avec effet immédiat.