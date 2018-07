Ivo Streiff nouveau CEO d’autoricardo.ch

Zurich, le 24 juillet 2018 - Dans le cadre de la co-entreprise entre le groupe médiatique suisse Tamedia et le grand assureur suisse AXA, Ivo Streiff, qui était jusqu'alors Head of Innovation chez AXA, vient d'être nommé avec effet immédiat nouveau CEO de la plateforme de véhicules autoricardo.ch.

Début 2018, Tamedia et AXA s'étaient entendus sur un partenariat de longue haleine visant à développer de nouvelles offres dans le domaine des voitures d'occasion ainsi que d'autres services de mobilité. À cet effet, AXA a pris une participation de 50% dans autoricardo.ch, et l'autre moitié continue d'appartenir à Tamedia. Ensemble, les deux entreprises veulent tirer profit de leurs atouts individuels pour développer un modèle commercial d'avenir et proposer des solutions innovantes en matière de mobilité. Dans ce but, l'équipe d'autoricardo.ch a été considérablement renforcée au cours des premiers mois de ce partenariat, et d'autres investissements sont prévus.

Avant d'entrer chez AXA à l'automne 2015, Ivo Streiff, juriste diplômé, avait travaillé pendant plusieurs années comme fondateur et CEO de MDC Media AG. De 2008 à 2011, il avait été CEO de Swissrisk SA, une société de logiciels pour prestataires financiers. Auparavant, Ivo Streiff avait été Head Peach Internet Divison chez 3T Supplies SA, où il avait dirigé la mise en place et le déploiement international des opérations numériques. Parmi les autres stations de sa carrière professionnelle figurent des entreprises de conseils telles que IMG, Cambridge Technology Partners et Arthur Andersen.

Les directions respectives de Tamedia et d'AXA félicitent Ivo Streiff pour sa nomination et lui présentent tous leurs vœux de succès dans les tâches qui l'attendent.